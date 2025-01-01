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  4. Ilgaz Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu! Araç trafiği durma noktasına geldi

Ilgaz Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu! Araç trafiği durma noktasına geldi

01.01.2025 18:55
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Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Ilgaz Dağı Milli Parkı girişinden itibaren yoğunlaşan araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

Ilgaz Dağı'nda yeni yıl yoğunluğu! Araç trafiği durma noktasına geldi

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

AA-20250101-36639735-36639729-YURDUNTEPE_KAYAK_MERKEZINDE_YENI_YILIN_ILK_GUNUNDE_YOGUNLUK_YASANDI

Ilgaz Dağı'nda 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde Kastamonu, Çankırı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinden ziyaretçileri ağırladı.

AA-20250101-36639735-36639731-YURDUNTEPE_KAYAK_MERKEZINDE_YENI_YILIN_ILK_GUNUNDE_YOGUNLUK_YASANDI
Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ilgaz dağı
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