Ilgaz Dağı yarıyıl tatilinin son gününde dolup taştı

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu’daki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilinin son gününde de telesiyej önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı, Türkiye’nin dört bir yanından kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Sömestir tatilini Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin son gününde öğrenciler, aileleriyle birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı’na adeta akın etti. Otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığı merkezde kayakseverler kayak yapmanın zevkini yaşadı. Yarıyıl tatilinin son gününde büyük bir yoğunluk yaşanırken, telesiyej önünde de uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar, telesiyeje binebilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Ilgaz Dağı’nın Türkiye’nin yüce bir dağı olduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Ilgaz Dağı şiirlere konu olmuştur. Bu yüzden bizler hem Kastamonu’yu hem de Ilgaz Dağı’nı, bununla birlikte bütün tabiat varlıklarımızı tanıtmaya kararlıyız. Kastamonu’yu da 2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanıyla mükemmel bir şekilde tanıttığımıza inanıyorum” dedi.

Türkiye Kayak Federasyonu Milli Antrenörü Muhammed Kızılarslan ise, “Çocuklarımız şuanda 15 günlük bir kampa girmiş bulunuyor. Kamp sonunda da yarışlarımız olacak” diye konuştu.

Ilgaz Dağı’nda güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kızılarslan, “Tatilciler genellikle Ilgaz Dağı’nı tercih ediyorlar. Güzel bir zemin var, güzel bir ortam var. Bugün de çok güzel bir hava var. Bu havaları değerlendirmek isteyen tatilcilerimiz kayak merkezine geliyorlar. Ilgaz Dağı, kayak turizmi için son derece elverişli ve mutlaka gelinip görülmesi gereken yerlerden birisidir. Yarıyıl tatili genel anlamda yoğun geçti. Bu yüzden de bizler çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Karnesini aldıktan sonra Ilgaz Dağı’na kayak yapmaya gelen 6 yaşındaki küçük çocuk ise, tatilinin yarısını kayarak geçirdiğini ve kaymanın güzel olduğunu dile getirdi.

Samsun’dan Kastamonu’ya arkadaşlarıyla kayak yapmaya gelen tenis antrenörü Can Göktaş, “2010 yılından beri kayak yapıyorum. Burada güzel bir kalabalık var. İnsanlar Ilgaz Dağı’na akın etmiş durumdalar. Kayakseverler olsun, gezi amaçlı olsun insanlar buraya gelmiş güzel bir kalabalık var” ifadelerini kullandı.

Sömestir tatilinde Ağlı ilçesinden Ilgaz Dağı Milli Parkı’na kayak yapmaya gelen Gökhan Çimen ise şöyle konuştu:

“Sömestir tatilini değerlendirmeye geldik. Teleferiğe bineceğiz ama uzun kuyruklar var, binemedik. Ağlı’dan geliyoruz. Birkaç etkinlik yaptık burada, vaktimizi değerlendiriyoruz. Sömestir tatilimiz boş geçmesin diye geliyoruz buraya.”

Sömestir tatilinde Ağlı ilçesinden gelen Volkan Ersöz, “Burada büyük bir izdiham var. Teleferiğe binmek için uğraşıyoruz ama bu izdihamda binemeyeceğiz galiba” dedi.