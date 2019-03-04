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Ilgaz Dağı'na tatilci ilgisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne tatilcilerin ilgisi sürüyor.

Ilgaz Dağı'na tatilci ilgisi sürüyor

Cengiz YALÇIN/ILGAZ (Çankırı), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne tatilcilerin ilgisi sürüyor.
Kastamonu ve Çankırı arasında bulunan 1875 rakımdaki Ilgaz Dağı, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Sömestir tatilinde yoğun ilgi gören Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı bugünlerde de ilgi görmeye devam ediyor. Hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler, zirvelerden kayarak karın keyfini çıkardı. Tatilciler, çam ormanları ile kaplı Ilgaz Dağı'nda uzun yürüyüşler yaparak stres attı.

FOTOĞRAFLI

Ilgaz Dağı'na tatilci ilgisi sürüyor

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