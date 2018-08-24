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Ilgaz Dağı'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 11:58 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Kadınçayırı Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Doğal güzellikleri ile ünlü Ilgaz Dağı'nın eteklerindeki Kadınçayırı Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde ilgi görüyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağları arasında bulunan Ilgaz Dağı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor. Tabiat Parkı'nda bayramda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Ilgaz'ın doğal güzellikleri arasında dinlenerek keyifli bir gün geçirmek için tabiat parkına gelenler, çam ağaçları arasında piknik yapıp bölgeyi yakından tanıma fırsatı buluyor.

Tabiat parkındaki yoğunluğun bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Ziyaretçilerden Sadık Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan tatil için geldiklerini söyledi.

Yoldan geçerken tabiat parkı tabelasını gördüklerini anlatan Er, "Ilgaz'ı türkülerden tanıyorduk ama daha önce hiç görmemiştik. Bugün hem Ilgaz'ı hem de bu güzellikleri görme fırsatını bulduk. Çok güzel bir ortam, tabiat harikası bir yer. İnsanların ilgisi oldukça yüksek." diye konuştu.

Mahmut Yıldırım da Çankırı'da yaşadıklarını belirterek, "Güzel bir tatil geçiriyoruz. Köyümüzde kurbanımızı kestik, bayramlaşmalarımızı yaptık. Bugün de ailemizle güzel bir gün geçirelim dedik ve Ilgaz Dağı'na geldik. Yeşilin her tonu burada var. Bu güzellikler arasında ailece piknik yapıp geziyoruz." ifadelerini kullandı.

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