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  4. Ilgaz Dağı’nda kayak sezonu açıldı

Ilgaz Dağı’nda kayak sezonu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan ve kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’nde 2019-2020 kayak sezonu açıldı.Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’nde sezon açıldı.

Kastamonu’da Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan ve kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’nde 2019-2020 kayak sezonu açıldı.
Türkiye’nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’nde sezon açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir tarafından Ilgaz Dağı’na kayak yapmaya gelen misafirler, kayak sezonu açılmasına rağmen pistin açılmadığını görünce şaşkınlık yaşadı. Pistin kenar korumalıklarının hazır olmadığı ve pist üzerinde kayakçıların kayabileceği çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle kayakseverler, kayak yapmadan evlerine dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Duruma tepki gösteren bazı kayakseverler, kar yağışının geç yağmasıyla birlikte gecikmeli açılan kayak sezonunda bir de pistin açılışının gecikmesi nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Bazı tatilciler, pistin açılmadığını görünce Ilgaz Dağı’ndan ayrılırken, bazıları ise kartopu oynayarak ve kızak ile kayarak vakit geçirmeye çalıştı

“Yağan kar ile birlikte kayak sezonumuzu açmış bulunuyoruz”
Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, kar yağışının Ilgaz Dağı’na bu yıl geç geldiğini söyledi. Bu yılki kar kalitesinin geçen yılkinden daha iyi olduğunu ifade eden Sezen, “Geçtiğimiz yıl 17 Aralık’ta kayak sezonumuzu açmıştık. Yeterli de kar vardı. Bu yıl biraz geç başladı ama sorun değil. Hatta kar kalitesinin geçtiğimiz yıldan daha kaliteli olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. Bu sene daha kaliteli karla daha keyifli bir kayak sezonu geçirmeyi ümit ediyoruz. Bu sene daha keyifli bir kayak sporu yapacak buraya gelen misafirlerimiz. Kayak sezonumuz bugün başladı. 2019 ve 2020 sezonunda Ilgaz’da güzel bir sezon bekliyoruz. Meteorolojik verilere göre de gerçekten iyi bir kar görünüyor. Bu hafta sürekli kar yağışı var. Yağacak iyi bir karla güzel bir sezon geçirmeyi düşünüyoruz. Bu hafta Ilgaz Dağı’nda sürekli kar yağışı bekleniyor. Yağacak karla birlikte iyi bir sezon geçirmeyi istiyoruz” dedi.

“Kayak dersleri alıyorum ve eğlenceli vakit geçiriyorum”
Ilgaz Dağı’nı sevdiğini söyleyen Aylin Cemre Doğan adlı tatilci ise, “Ilgaz’a ailemle birlikte kar tatili yapmaya geldik. Burada kayak dersleri alıyorum ve çok eğlenceli vakit geçiriyorum. Daha önce kayak yapmadım ve daha ilk seferim. Ilgaz’a küçük yaşta iken gelmiştim, tekrar geldiğim için çok mutluyum” diye konuştu.

“Pistin açılmadığını görünce hayal kırıklığına uğradık”
Merzifon’dan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi’ne 39 kişilik öğrenci kafilesiyle birlikte gelen beden eğitimi öğretmeni Temel Kesikbaş ise, “Öğrencilerimizle geldik. Devletimizin burada yaptığı tesisler çok güzel. Hizmetleri, yolu çok güzel ama çocukların kayabileceği kızak yerleri çok zayıf. 20 metrelik küçücük bir alan, normal yukarıdan kayacağız ama pist açık değil. Hazırlıkları tamamlanmamış. Yemek yiyeceğiz ama burada çocuklar 2 saattir sıra bekliyor. Su alacağız ama su için bile sırada bekliyoruz ne zamandır. Burada eziyet çekiyoruz. Bir tertip ve düzen yok. Tam olarak faaliyete geçebilmiş bir alan yok. Tesisler açık değil” şeklinde konuştu.

"Sezonu açmışlar ama hiçbir şey ile ilgilenmemişler"
Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde sezonun açıldığını fakat hiçbir iş ile ilgilenilmediğini ileri süren Kesikbaş, şöyle konuştu: “Tesisler kapalı. Kayacak yer bile yok. Bu devasa tesise yapılanlar yazık. Devlet buraya bu kadar yatırım yapmış ama burayla ilgilenen personel ne yazık ki faal bir duruma getirememiş.”

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