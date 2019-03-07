HABER

Ilgaz kızakseverlerin de gözdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ilgaz Dağı, kızakla kaymak isteyenlerden de ilgi görüyor

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, kızakla kaymak isteyenlerin de gözdesi haline geldi.

Başta İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın ve Karabük olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasından kayakseveri ağırlayan Ilgaz Kayak Merkezi, kızakla kaymak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Ilgaz'a gelen turistler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboardın yanı sıra kızakla kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'ın Türkiye'nin kış turizminde önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Ilgaz'a kış turizmi için gelen turistlere farklı seçenekler sunduklarını belirten Akkaya, "Burada her seviyedeki kayakçı için kayak pistlerimiz bulunuyor. Kayak yapmayı bilmeyen misafirlerimiz için de alternatif kızak pistlerimiz bulunuyor. İsteyen misafirlerimiz burada kızakla kayarak eğleniyor." dedi.

Sezonun devam ettiğini anlatan Ferhat Akkaya, kayakseverleri Ilgaz'a davet etti.

Ziyaretçilerden Serkan Gündoğmuş ise Ankara'dan geldiğini belirterek, "Ilgaz, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirilebilecek çok güzel bir yer. Özellikle çevre illerden insanların buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Kayak yapmayı bilmediğimiz için çocuklarımızla kızakla kayıp eğlenceli vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Ahsen Aydın da ailesiyle geldiğini aktararak, "Kayak yapmayı bilmediğim için kızakla kayıyorum. Çok eğlenceli bir yer burası." ifadesini kullandı.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
2023’teki dış ticaret hedefi için doğru planlama yapılmalı2023’teki dış ticaret hedefi için doğru planlama yapılmalı
Van'da yoğun kar yağışıVan'da yoğun kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ılgaz ılgaz dağı KASTAMONU kayak merkezi

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

Binali Yıldırım, İstanbul'da D-100 ve TEM'e alternatif olacak tünel ağı projesini açıkladı

Yıldırım açıkladı! D-100 ve TEM'in altından tüneller geçecek

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

E-5'te trafik terörü: Trafiği görüp geri geri yola çıktılar

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İzmir'de kaçak silah fabrikasına helikopterli operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.