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Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 16:40 | Son Güncelleme

Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde sömestir ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kış tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili nedeniyle Ilgaz'da büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.

Ilgaz'ın yarıyıl tatili için çok güzel bir yer olduğuna işaret eden Akkaya, "Herkes buradan hayran şekilde ayrılıyor. Yoğunluğumuz tatil günlerinde katlanarak artıyor. Şu anda boş oramız kalmadı. Gösterilen ilgiden gayet memnunuz. Tatil süresince yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Akkaya, Ilgaz'ın eşsiz doğal güzelliği olduğunu kaydederek, herkesi Ilgaz'a davet etti.

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