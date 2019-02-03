Ilgaz'da sömestir ve hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Ilgaz Kayak Merkezi'ne gelen tatilcilerin bir bölümü kayak yaparken, bazıları da telesiyej gezisine çıktı. Çocuklar da kızakla kaymanın tadını çıkardı.

Hafta sonu ve sömestr tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

Ilgaz Kayak Merkezi, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Çankırı, Bartın ve Karabük başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden kayakseveri ağırlıyor.

Mustafa Berk Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatili dolayısıyla Ilgaz'a geldiklerini kaydeden Genç, "Öğrenci arkadaşlarla üniversite gezisi olarak bölgeye geldik. Ilgaz'a ilk kez geldik. Çok güzel bir yermiş. Bundan sonra sık sık geleceğiz." dedi.

Kayak merkezinin çok kalabalık olduğunu belirten Genç, "Burası çok güzel bir yer olduğu için kalabalık olması da çok doğal. Arkadaşlarla geldiğimiz için çok eğleniyoruz." diye konuştu.