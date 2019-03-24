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İlgezdi, taksiciler ve seçim sandık görevlileri ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

Seçim çalışmaları için yoğun bir tempoyla çalışan CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirlilerle buluştu.

İlgezdi, taksiciler ve seçim sandık görevlileri ile buluştu

İSTANBUL, (DHA) - Seçim çalışmaları için yoğun bir tempoyla çalışan CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Battal İlgezdi, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehirlilerle buluştu.

İlgezdi, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında önce Ataşehir’deki taksicilerle buluştu, ardından partisinin seçim görevlileriyle bir araya geldi.

“TAKSİCİLER EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

Ataşehir Taksiciler Odası ve üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Battal İlgezdi, şunları kaydetti:

“Zor koşullarda büyük bir emek harcayan taksici kardeşlerimiz maalesef emeklerinin karşılığını alamıyor. Duraklarda sohbet ediyorum, tabloya göre ekonomik olarak işler iyi gitmiyor. Sizler gece gündüz demeden 24 saat çalışıyorsunuz. Ben emekçinin yanındayım. Önümüzdeki dönem Ataşehir’de eksik olan taksi duraklarının hepsinin yenilenmesini sağlayacağız. Ardından sizlerle oturup taksi duraklarının diğer eksikliklerin ve ihtiyaçlarının çözülmesini sağlayacağız. Ne ihtiyaç varsa sizlerle çözeceğiz. Biz 2009’da Ataşehir Belediyesi olarak kurulduğumuzda devraldığımız taksi duraklarının ecrimisil tespitleri yapılmıştı. Ödemiş olduğunuz ecrimisil bedelleri, yasal olarak alınmaktadır. Biz bunun mecburen devamını sağlamak zorundayız. Ancak bedelinin düşürülmesi konusunda yeniden bir tespit ve değerlendirme yapacağız.”

“31 MART GÜNÜ YİNE KAZANACAĞIZ"

31 Mart Yerel Seçimlerinde sandıklarda görev alacak CHP seçim sandık görevlileriyle bir araya gelen İlgezdi, “Cumhuriyet Halk Partisi bir Türkiye partisidir. Siyasi tarihimize baktığımızda birçok siyasi parti bir müddet sonra kapanırken, CHP hala yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Çünkü CHP’nin Türkiye’de çok önemli bir görevi var. Biz Ataşehir’de 2009’da seçimlere çok geriden gelip kazandık, ardından 2014 seçimlerini de kazandık. Şimdi de 31 Mart günü yine kazanacağız” diye konuştu.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Seçim görevlileri ve CHP Ataşehir İlçe Örgütü’ne seslenen İlgezdi, siyasi ortamın gerilmeye çalışıldığını hatırlatarak tahriklere kapılınmaması uyarısında bulundu.

Seçimin sandıkta kazanıldığını vurgulayan İlgezdi, “Ataşehir’de 900 sandık var. Sandıklara sahip çıkacağız. Her sandıktan bir oy yanlış hesaplanırsa 900 oy yapar, 10 oy iptal edilse toplamda 9 bin oy yapar. Onun için sizlerden ricamız, seçim sonuna kadar mutlaka sandıkların başlarında durup neticenin doğruluğundan emin olun. 1 oyun iptali bile çok önemlidir. Hakkımızdaki yalanlara ve karalama kampanyalarına karşı İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ataşehir’de de biz kazanacağız. Çünkü Türkiye’nin CHP’ye ihtiyacı var. Bu Cumhuriyeti, kurtuluş savaşımızın ardından hep birlikte kurduk. Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Ak Partililer bile bizden uzak durmayın diyor. CHP Türkiye’nin partisidir, her kesime ulaşmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyeti koruyup kollamak bu ülkede her vatandaşın asli görevidir. Buna önderlik yapacak da Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Parti kimliğini koruyarak ve kimseyi dışlamadan, her kesime ulaşarak siyaset tarzımızı sürdüreceğiz.”

İlgezdi, taksiciler ve seçim sandık görevlileri ile buluştuİlgezdi, taksiciler ve seçim sandık görevlileri ile buluştuİlgezdi, taksiciler ve seçim sandık görevlileri ile buluştu

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