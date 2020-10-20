Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş koronavirüse yakalandı

Başkan Ertaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eklem ağrıları şikayetiyle Ilgın Devlet Hastanesine başvurduğunu belirtti.

Hastanede yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ertaş, "Sağlık durumum gayet iyi durumdadır. Çevreme zararım olmaması adına 14 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim." ifadelerine yer verdi.

YALÇIN ERTAŞ KİMDİR?

1966 yılında Ilgın’da doğdu. İlköğretimini Ilgın Atatürk İlkokulunda tamamladıktan sonra Afyon Merkez Ortaokulunu ve Ilgın Lisesini bitirdi. Yüksek öğrenimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

1990-1997 yılları arasında Ilgın Vergi Dairesinde görev yaptı. 1997 yılında görevde yükselme sınavını geçerek Seydişehir Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak atandı ve 1999 yılından 2005 yılına kadar Seydişehir Vergi Dairesi Müdür Vekili olarak görev yaptı. Ardından Maliye Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek sırasıyla Şırnak ve Merzifon Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptıktan sonra İnegöl Vergi Dairesine atandı. 8 yıl İnegöl Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.

Mesleki hayatı süresince başarılı çalışmalardan dolayı 3 adet takdir belgesi ile ödüllendirildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti Ilgın Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

