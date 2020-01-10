İlginç anket: Bir yıl sekssiz yaşam mı, kusursuz sakallar mı?

Sekse düşkünlüğüyle bilinen erkeklerin seksten daha çok önem verdiği şey sakalları olabilir mi? Kusursuz sakallar her erkeğin hayali. Özellikle son yıllarda trend haline gelen uzun sakallar erkeklerin bu konuya her zamankinden daha çok özen göstermesini gerektirdi.

Kusursuz sakallara ilişkin ankette sorulan sorular ve alınan cevaplarsa bir hayli ilginç.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 40'ı daha iyi sakallar için bir gece nezarethanede kalmayı veya bir yıl hiç kahve içmemeyi kabul ediyor.

Erkeklerin yüzde 18'i mükemmel sakallar karşılığında saçlarını dazlak yapmayı kabul ediyor.

Öte yandan erkeklerin yüzde 73'ü sakalların bir erkeği daha çekici gösterdiğini öne sürerken kadınların sadece yüzde 63'ü bu fikri paylaşıyor.

'SAKALLARDA DIŞKI VAR'

2018 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre erkeklerin neredeyse yarısının sakalında dışkı bulunuyor. Manchester Metropolitan Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada erkeklerin sakallarından alınan örnekler incelendi.

Bu örneklere göre sakalların yüzde 47'sinde 'Enterococcus spp' adı verilen bir mikroorganizmaya rastlandı.

Bu organizma sadece bağırsaklarda ve dışkıda bulunuyor.

Uzmanlar, 'dışkılı' sakalla çekici olmaktansa erkeklerin sakalsız 'baby face' olarak gezmeyi tercih edebileceğini söylüyor.



