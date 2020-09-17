İlginç Bir Koleksiyon: Kolonya Şişesi

İlk kez Almanya’nın Köln şehrinde üretilen ve adını bu şehirden alan kolonya, özellikle Corona virüsü salgını sonrasında yeniden eski itibarlı günlerine döndü. Bugünlerde genellikle plastik şişelerde satılsa da aslında kolonyalar bir zamanlar sadece kokuları için değil, içine kondukları şişeler için de alınırdı.

İzmirli koleksiyoner Ünal Çınar da 15 yıldır insan figürlerinden araba biçimindekilere, kılıç şeklinden hayvan figürlerine, kulelerden camilere kadar çok farklı biçimlerdeki kolonya şişelerini topluyor. VOA Türkçe’ye konuşan Çınar, “Toplama merakım 10 yaşında başladı. Kibrit kutularıyla başladım, sonra çakmak, kitap, sigara, anahtarlık, rozet ve tespihle devam etti. 15 yıl önce bir arkadaşımın kolonya hediye etmesiyle birlikte kolonya şişelerini biriktirmeye başladım. Şu anda 2 bin 500 şişem var. Hepsi de dolu” dedi.

Köln Suyu, Kolonya oldu

Emekli bir elektronik mühendisi olan Çınar'ın koleksiyonunda farklı ülkelerde ve farklı yıllarda üretilmiş şişeler var. Bunların içinde Eyfel, Pisa ve İzmir saat kulesi, silah, minare, aslan, kedi, köpek, kartal, otomobil, tren, Meryem Ana, semazen gibi birçok farklı figür taşıyanlarını görmek mümkün. Çınar, bu değerli koleksiyonunu müzeyi andıran ofisinde tutuyor. Amacı bir gün kolonya şişeleriyle gerçek bir müze açmak. Yıllar boyunca kolonya şişesi toplarken, kolonyanın tarihi üzerine de araştırmalar yapan Çınar, bir yandan da bu konuda bir kitap hazırlıyor.