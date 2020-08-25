İlginç çöpçatanlık uygulaması: Yaş farkı 20 olmak zorunda!

David Minns, Şubat ayında trans bireylerin çevrimiçi arkadaşlık sitelerinde karşılaştıkları suistimali azaltmak amacıyla, mesajlarda saldırgan terimlerin kullanılmasını durduran transseksüel bir flört uygulaması olan Butterfly’ı yayınlamıştı. Mins, bir ay sonra ise küçük veya mikro penise sahip olan erkeklere yönelik Dinky One’ı yayınladı. Şimdi ise Minns ilişkideki yaş farkıyla mücadele ediyor.

Minns’in son icadı olan uygulamada ise kullanıcılar yalnızca kendilerinden 20 yaş daha büyük veya daha küçük insanlarla eşleşebilecek. İsmi ise 20 Dating.

Minns uygulamanın amacının kadınların erkeklerden daha sert yargılarla karşılaştığı ilişkide yaş farkına yönelik damgalamayla mücadele etmek olduğunu söyledi.

20 Dating adlı uygulama yalnızca romantizmi değil, platonik arkadaşlıkları da teşvik ediyor. David Minns uygulamayla ilgili “Film ve müzik yıldızlarının göz alıcı dünyaları, 20 yaş kadar büyük yaş farkına sahip ilişkilerle dolu. 20 Dating bu durumu hepimize ulaştırıyor. Uygulamada olgun bir partner isteyenlerle, boşanmış veya macera isteyen daha yaşlı erkekler ve kadınlar olacak. Ancak uygulama, arkadaşlıktan ciddi ilişkilere tüm ilişki türlerini kapsıyor. Umarım uygulama ciddi ve muhteşem ilişkiler kurulmasını sağlar” dedi.