HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İlginç çöpçatanlık uygulaması: Yaş farkı 20 olmak zorunda!

İlginç çöpçatanlık uygulaması: Yaş farkı 20 olmak zorunda!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Sıra dışı arkadaşlık ve flört uygulamaları yaratmasıyla tanınan mühendis David Minns, alışılmamış yeni bir flört uygulaması daha yayınladı.

İlginç çöpçatanlık uygulaması: Yaş farkı 20 olmak zorunda!

David Minns, Şubat ayında trans bireylerin çevrimiçi arkadaşlık sitelerinde karşılaştıkları suistimali azaltmak amacıyla, mesajlarda saldırgan terimlerin kullanılmasını durduran transseksüel bir flört uygulaması olan Butterfly’ı yayınlamıştı. Mins, bir ay sonra ise küçük veya mikro penise sahip olan erkeklere yönelik Dinky One’ı yayınladı. Şimdi ise Minns ilişkideki yaş farkıyla mücadele ediyor.

Minns’in son icadı olan uygulamada ise kullanıcılar yalnızca kendilerinden 20 yaş daha büyük veya daha küçük insanlarla eşleşebilecek. İsmi ise 20 Dating.

Minns uygulamanın amacının kadınların erkeklerden daha sert yargılarla karşılaştığı ilişkide yaş farkına yönelik damgalamayla mücadele etmek olduğunu söyledi.

20 Dating adlı uygulama yalnızca romantizmi değil, platonik arkadaşlıkları da teşvik ediyor. David Minns uygulamayla ilgili “Film ve müzik yıldızlarının göz alıcı dünyaları, 20 yaş kadar büyük yaş farkına sahip ilişkilerle dolu. 20 Dating bu durumu hepimize ulaştırıyor. Uygulamada olgun bir partner isteyenlerle, boşanmış veya macera isteyen daha yaşlı erkekler ve kadınlar olacak. Ancak uygulama, arkadaşlıktan ciddi ilişkilere tüm ilişki türlerini kapsıyor. Umarım uygulama ciddi ve muhteşem ilişkiler kurulmasını sağlar” dedi.

İlişkilerdeki yaş farkının cinsiyete göre yargılanması hakkında ise “Erkeklerin daha genç kadınlarla çıkması sosyal olarak kabul edilebilirken, kadınlar için bir tabu. Ancak gerçekte erkeklerin kendinden daha büyük kadınlarla eşleşmesi çok mantıklı. Erkeklerin yaşam süresi uzun değil veya daha genç yaşta sağlık sorunları baş gösterebiliyor. Bunu yaşı olgun insanlar arasında da sık sık görebilirsiniz. Erkekler cinsel zirvelerini daha genç yaşarken, kadınlar daha olgun yaşlarında yaşar” dedi.

Peki uygulama nasıl çalışıyor?
Yaşa bağlı olarak algoritma arama ayarlarını ve profilinizin açık olup olmamasını otomatik olarak düzenliyor. Kullanıcılar mesafe, cinsiyet, cinsellik ve fotoğraf gibi özellikleri belirleyebiliyor.

Kullanıcılar uygulamanın mesaj sistemi üzerinden fotoğrafları görüntüleyebiliyor veya karşısındaki kişiyle sohbet edebiliyor. E-mail adresiyle kayıt olunan uygulama tamamen ücretsiz. Ancak uygulamanın şu an yalnıca birkaç yüz kullanıcısı bulunuyor. Ancak Minns, uygulamanın ağızdan ağıza yayılarak önümüzdeki haftalar içinde binlerce yeni üyesi olmasını bekliyor.

Arkadaşlık ve flört uygulaması yapmayı sevdiğini söyleyen David Minns, “Tinder veya Bumble gibi uygulamalarda kendinizden 20 yaş daha büyük veya daha küçük insanlara ulaşmaya çalışmak çoğunlukla reddedilişle sona eriyor veya ‘Babam olacak yaştası’ gibi yanıtlarla karşılaşılıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Dünya’ya yakın bir noktadan geçecekDünya’ya yakın bir noktadan geçecek
Güneşlenenler için önemli uyarı! Cilt kanseri riski...Güneşlenenler için önemli uyarı! Cilt kanseri riski...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona testini insandan 10 dakika daha hızlı yapıyor!
Korona testini insandan 10 dakika daha hızlı yapıyor!
Microsoft, Apple ile Epic arasındaki gerginlikte tarafını belirledi
Microsoft, Apple ile Epic arasındaki gerginlikte tarafını belirledi
Bu kart tüm SNES oyunlarını oynatıyor
Bu kart tüm SNES oyunlarını oynatıyor
Dünya’ya yakın bir noktadan geçecek
Dünya’ya yakın bir noktadan geçecek
İşte tüm hatlarıyla yeni LG Q92!
İşte tüm hatlarıyla yeni LG Q92!
Motorola’nın yeni giriş segmenti telefonu: Moto G9
Motorola’nın yeni giriş segmenti telefonu: Moto G9
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.