İlginç çöpçatanlık uygulaması: Yaş farkı 20 olmak zorunda!

David Minns, Şubat ayında trans bireylerin çevrimiçi arkadaşlık sitelerinde karşılaştıkları suistimali azaltmak amacıyla, mesajlarda saldırgan terimlerin kullanılmasını durduran transseksüel bir flört uygulaması olan Butterfly’ı yayınlamıştı. Mins, bir ay sonra ise küçük veya mikro penise sahip olan erkeklere yönelik Dinky One’ı yayınladı. Şimdi ise Minns ilişkideki yaş farkıyla mücadele ediyor.
Minns’in son icadı olan uygulamada ise kullanıcılar yalnızca kendilerinden 20 yaş daha büyük veya daha küçük insanlarla eşleşebilecek. İsmi ise 20 Dating.
Minns uygulamanın amacının kadınların erkeklerden daha sert yargılarla karşılaştığı ilişkide yaş farkına yönelik damgalamayla mücadele etmek olduğunu söyledi.
20 Dating adlı uygulama yalnızca romantizmi değil, platonik arkadaşlıkları da teşvik ediyor. David Minns uygulamayla ilgili “Film ve müzik yıldızlarının göz alıcı dünyaları, 20 yaş kadar büyük yaş farkına sahip ilişkilerle dolu. 20 Dating bu durumu hepimize ulaştırıyor. Uygulamada olgun bir partner isteyenlerle, boşanmış veya macera isteyen daha yaşlı erkekler ve kadınlar olacak. Ancak uygulama, arkadaşlıktan ciddi ilişkilere tüm ilişki türlerini kapsıyor. Umarım uygulama ciddi ve muhteşem ilişkiler kurulmasını sağlar” dedi.
İlişkilerdeki yaş farkının cinsiyete göre yargılanması hakkında ise “Erkeklerin daha genç kadınlarla çıkması sosyal olarak kabul edilebilirken, kadınlar için bir tabu. Ancak gerçekte erkeklerin kendinden daha büyük kadınlarla eşleşmesi çok mantıklı. Erkeklerin yaşam süresi uzun değil veya daha genç yaşta sağlık sorunları baş gösterebiliyor. Bunu yaşı olgun insanlar arasında da sık sık görebilirsiniz. Erkekler cinsel zirvelerini daha genç yaşarken, kadınlar daha olgun yaşlarında yaşar” dedi.
Peki uygulama nasıl çalışıyor?
Yaşa bağlı olarak algoritma arama ayarlarını ve profilinizin açık olup olmamasını otomatik olarak düzenliyor. Kullanıcılar mesafe, cinsiyet, cinsellik ve fotoğraf gibi özellikleri belirleyebiliyor.
Kullanıcılar uygulamanın mesaj sistemi üzerinden fotoğrafları görüntüleyebiliyor veya karşısındaki kişiyle sohbet edebiliyor. E-mail adresiyle kayıt olunan uygulama tamamen ücretsiz. Ancak uygulamanın şu an yalnıca birkaç yüz kullanıcısı bulunuyor. Ancak Minns, uygulamanın ağızdan ağıza yayılarak önümüzdeki haftalar içinde binlerce yeni üyesi olmasını bekliyor.
Arkadaşlık ve flört uygulaması yapmayı sevdiğini söyleyen David Minns, “Tinder veya Bumble gibi uygulamalarda kendinizden 20 yaş daha büyük veya daha küçük insanlara ulaşmaya çalışmak çoğunlukla reddedilişle sona eriyor veya ‘Babam olacak yaştası’ gibi yanıtlarla karşılaşılıyor” dedi.
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