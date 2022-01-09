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İlginç görüntü! İki mevsimi bir arada yaşadılar

09.01.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya aynı gün iki farklı mevsimi bir arada yaşadı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Antalya'da vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Kent merkezine 150 km uzaklıktaki Alacabel mevkiinde ise kar yağışı etkili oldu.

İlginç görüntü! İki mevsimi bir arada yaşadılar

Antalya'da bugün ilginç görüntüler kaydedildi. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde deniz girdi. Kent merkezinden yaklaşık 150 km uzaklıktaki Alacabel mevkiinde ise kar yağışı etkili oldu.

HEM KAR HEM DENİZ KEYFİ

Hava sıcaklığının 14 derece, nem oranının yüzde 77, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Sahili’nde zaman geçirdi. Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle ekipler sabaha kadar karla mücadele ederken, sahilde öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte sahile gelen bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları da bol bol fotoğraf çekindi.

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YAĞMURA YAKALANDILAR

Havanın bir anda kapanmasıyla başlayan yağmursa hazırlıksız gelen vatandaşları şaşırttı. Eşyalarını toplayan vatandaşlar araçlarına doğru kaçarken, tedbirli gelenler ise şemsiyelerini açıp sahilde durmaya devam etti.

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Denize giren bir vatandaş, her sabah düzenli olarak denize girdiğini ve ocak ayında girmenin ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte yağışın perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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