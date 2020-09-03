HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İlginç görüntü! Yemeğini tilkiyle paylaşıyor

İlginç görüntü! Yemeğini tilkiyle paylaşıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Karabük’te, özel güvenlik görevlisi çalıştığı fabrikanın önüne kadar gelip yiyecek arayan tilkilere yemeğini verip beslenmelerini sağlıyor.

İlginç görüntü! Yemeğini tilkiyle paylaşıyor

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan bir fabrikanın özel güvenlik görevlisi, aç kaldığı için fabrikanın önüne kadar gelen tilkilerle yemeğini paylaşıyor.

6d965928-7666-4964-aba5-89a826654eae

Fabrikanın istinat duvarına çıkan tilkilere yemek verip beslenmelerini sağlayan güvenlik görevlisi o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, "’Tilki kardeş geldi. Bugünkü menüsü çok güzel. Yemeğini ve suyunu koydum, Ye kızım ye, korkma. Şunun güzelliğine bakar mısın? Şu anda pilavı yiyor. Tilki kardeş yanında su da var. Allah’ın sessiz kulları bunlar. Arkadaşlar, elimizden geldiği kadarıyla destek olalım. Bu yabani bir hayvan. Konuşmalarımı duyuyor ama kaçmıyor" dedi.

ecb44539-7f8c-4bce-b61c-4d3dc3b37797

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Akaryakıt istasyonuna lastik fırladı! Görenler şaşkına döndüAkaryakıt istasyonuna lastik fırladı! Görenler şaşkına döndü
2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman? 2020 Açıköğretim kayıtları ne zaman?
En Çok Okunan Haberler
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de transfer iptal
Fenerbahçe'de transfer iptal
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
İlginizi Çekebilir
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Sınırları zorluyor! Kulaklarını aldıran adamın sıradaki adımı ise...
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Görmek için şehir dışından geliyorlar! 100 bin liraya satmadı
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
Danayı emziren kangal köpeği görenleri hayrete düşürüyor
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Mia Khalifa porno sektöründe geçirdiği travma dolu 3 ayı anlattı
Diğer Haberler
Maske ve sosyal mesafe denetiminde ilginç tepki: Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil
İlginç maske tepkisi: Ben spor yapıyorum maske bize zorunlu değil
Böylesi görülmedi! Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor
Böylesi görülmedi! İneklerini çikolata ile besliyor
Seyir halindeki otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladığı anlar kamerada
Akaryakıt istasyonuna lastik fırladı! Görenler şaşkına döndü
Koronavirüse karşı pazara koruyucu tulumla çıkan vatandaş görenleri şaşırttı
Tam teşekkürlü önlem şaşırttı
'Ölülerini gömmek yerine müzik aletleri ve süs eşyalarına dönüştürdüler'
'Ölülerini gömmek yerine süs eşyalarına dönüştürdüler'
Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor
Kafalarından aşağı kova kova buzlu su döküyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.