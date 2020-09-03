İlginç görüntü! Yemeğini tilkiyle paylaşıyor

Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyette olan bir fabrikanın özel güvenlik görevlisi, aç kaldığı için fabrikanın önüne kadar gelen tilkilerle yemeğini paylaşıyor.

Fabrikanın istinat duvarına çıkan tilkilere yemek verip beslenmelerini sağlayan güvenlik görevlisi o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alırken, "’Tilki kardeş geldi. Bugünkü menüsü çok güzel. Yemeğini ve suyunu koydum, Ye kızım ye, korkma. Şunun güzelliğine bakar mısın? Şu anda pilavı yiyor. Tilki kardeş yanında su da var. Allah’ın sessiz kulları bunlar. Arkadaşlar, elimizden geldiği kadarıyla destek olalım. Bu yabani bir hayvan. Konuşmalarımı duyuyor ama kaçmıyor" dedi.

DHA

