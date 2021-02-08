HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İlginç görüntüler! Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip sarıldı

İlginç görüntüler! Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip sarıldı

08.02.2021 10:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İlginç görüntüler! Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip sarıldı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü araç kullanan 3 arkadaş polise ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Dans eden Eren Başar Ç. (28), basın mensuplarına önce saldırıp ardından sarılmak isterken Muhammed Y. (28), “Bu mu yani haberciliğiniz, gidin kendinizi geliştirin” dedi. 3 arkadaşa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 9 bin 450 TL ceza uygulandı.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Cevher Sokak’ta uygulama yapan Beşevler Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Azerbaycan Dostluk Parkı'nda 3 şahsın alkol aldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar aldı. Parka giden ekipler, Eren Başar Ç., Muhammed Y. ve Elif A.’ya sokağa çıkma yasağını hatırlatıp, evlerine gitmelerini söyledi.

Ancak 3 arkadaş ceza yazılacağını öğrenince 16 R 9616 plakalı otomobile binerek, kaçmak istedi. Muhammed Y. idaresindeki otomobili durduran ekipler alkol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Mehmet Y.'nin 0.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Avukat olduklarını söyleyen Mehmet Y. ve Eren Başar Ç.'nin daha öncede kısıtlamayı ihlal ettikleri öğrenildi.

4fe944f04722a034414512d4917cf5ee

'BU MU YANİ HABERCİLİĞİNİZ, GİDİN KENDİNİZİ GELİŞTİRİN'

Sürücü Muhammet Y., kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, “Güzel oldu böyle kamera karşısında olmak. Hiçbir hukuki yaptırımı olmayan bir uygulama. Alkollü araç kullanmadım, ayrıca sanan ne? Şu an yaptığınız şey komedi. Sokağa çıkma yasağından ceza ver devam et” dedi. Ayrıca “Habercilik senin iddiaların üzerine yürümüyor, bir şey bilirsin iddia edersin ama hiçbir şey bilmiyorsun. Polis kaynakları ne? Biz o polis kaynaklarına karşıyız zaten. Bu mu yani haberciliğiniz, gidin kendinizi geliştirin” diyerek, tepki gösterdi.

268620d1863f15688685c388d9aea349

Eren Başar Ç. de basın mensuplarına önce saldırmak ardından sarılmak istedi.

3 arkadaşa toplam 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü Muhammed Y.’ye alkollü araç kullanmak ve aracın muayene tarihinin geçmesi nedeniyle bin 650 TL ceza kesildi. Muhammed Y.’nin ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Müşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladıMüşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladı
Teravih namazının önemi nedir?Teravih namazının önemi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bakan Soylu'dan Kati Piri'ye cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Şişli’de motosiklet, “U” dönüşü yapan otomobile çarptı, motosikletteki 2 kişi takla attı

İki kişi takla attı! Feci kaza saniye saniye görüntülendi

Bursa'da dengesini kaybederek caddeye savrulan kişi ölümden döndü

Ölümle burun buruna geldi! İşte o an

Müşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladı

Müşteri olarak girdiği marketin sahibini bıçakladı

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Araçtan inip kurşun yağdırdılar

İstanbul'un göbeğinde dehşet: Araçtan inip kurşun yağdırdılar

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü basın mensuplarını darp etti

Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü basın mensuplarını darp etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.