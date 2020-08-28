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İlginç görüntüler: Yunuslar birbirine balık ikram etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 16:33 | Son Güncelleme

Meksika açıklarında yunus balıklarının sosyalleştikleri anlar kameralara yansıdı.

İlginç görüntüler: Yunuslar birbirine balık ikram etti!

Meksika'nın güneybatısındaki okyanusta yaşayan yunus balıklarının hareketleri deniz bilimcilerini şaşırttı.

Denizaltı araştırmacıları nadir rastlanan bir olaya tanıklık ettiklerini ifade ederken, drone ile görüntülenen o anlarda yunus balıklarının sosyalleştiği ve birbirine balık ikramında bulunduğu görülüyor.

Türünün kaba dişli olduğu ifade edilen yunusların, zamanlarının yüzde 80'ini okyanusun derinliklerinde geçirdikleri gerekçesiyle araştırmacıların yunusların davranışlarının incelemekte zorluk çektiği ifade edildi.

Araştırmacılardan Eric Angel Ramos, 'Yiyecek paylaşımı yakın arkadaşlarda gözlemlenen bir davranıştır. Bunu Orka balinalarında çok görürüz ama onlar aşırı sosyal hayvanlardır. Gördüklerimiz bizi çok şaşırttı.' dedi.

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