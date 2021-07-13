İlginç iddia: Elon Musk'ın bir bileti var!

Uzay yolculuğu konusunda son zamanlarda önemli adımlar atılıyor. Örneğin Amazon'un kurucusu, ünlü milyarder Jeff Bezos 20 Temmuz'da uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Ancak Bezos'tan önce davranan bir milyarder var. O milyarder, Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson.

ELON MUSK UZAY YOLCUSU OLABİLİR

Branson, geçtiğimiz pazar günü sahibi olduğu Virgin Galactic şirketinin uzay uçağı ile uzaya çıktı. Böylece uzaya çıkan ilk milyarder unvanını Bezos'tan önce elde etti. Ancak Branson ve Bezos'un ardından uzaya çıkacak bir diğer milyarder SpaceX'in ve Tesla'nın sahibi Elon Musk olabilir.

UZAY İÇİN BİLET ALDI İDDİASI

İddialara göre, Elon Musk'ın Richard Branson'ın uzay uçağına binmek ve uzaya çıkmak için bir bileti var. Musk'ın ne zaman uzaya gideceği ise bilinmiyor. Fakat 600'den fazla kişinin yolculuk için bekleme listesinde olduğu söyleniyor. Bu yüzden Musk'ın da sıraya girdiği düşünülüyor.

250 BİN DOLARA BİLET

Virgin Galactic'in uzay biletlerinin fiyatı 250 bin doları buluyor. Elon Musk'tan uzay bileti iddiasına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

