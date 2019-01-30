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İlginç ikna: "Kaymakam telefonda bekliyor ayıp olmasın"

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, ilçe emniyet müdürünün ’Kaymakam telefonda seni bekliyor, ayıp olmasın gel konuş" demesi ile ikna edildi.Olay Muğla’nın Menteşe İlçesinde gerçekleşti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, ilçe emniyet müdürünün ’Kaymakam telefonda seni bekliyor, ayıp olmasın gel konuş" demesi ile ikna edildi.
Olay Muğla’nın Menteşe İlçesinde gerçekleşti. Ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren inşaat işçisi İlhan Yılmaz, bir inşaatın en üst katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Muğla polisi tarafından şahsa, ’ilçe emniyet müdürü seninle konuşmaya geliyor’ denildi. Ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız ile görüştükten sonra çatıya çıktı. İlçe emniyet müdürü şahsın intihara teşebbüs nedenini öğrenmesinin ardından şahsa, ’Kaymakam Bey maddi manevi ne problemi varsa gideririz dedi" diye konuştu. Vatandaşı tüm sıkıntılarının giderilebileceğine ikna eden Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz son çare olarak, ’Kaymakam telefonda seni bekliyor. Bekletmek ayıp olur, gel konuş’ dedi. İnşaat işçisi İlhan Yılmaz kaymakam Caner Yıldız ile görüşmek için telefonu alacağı sırada emniyet müdürü Yılmaz’ın kolundan yakaladı. Ardından işçi Yılmaz, emniyet müdürünün kollarında aşağıya indirildi. İlhan Yımaz’ın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşade altına alındığı öğrenildi.

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