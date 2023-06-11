İlginç kavga: Ayakkabı çekeceğini silah yapıp birbirlerine saldırdılar!

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

AYAKKABI ÇEKECEĞİNİ SİLAH YAPTI!

2 kişinin yaralandığı olayda bir şahıs, ayakkabı çekeceğini de silah yaparak karşı gruba saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise ellerinde fenerlerle karanlıkta delil aradı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kavgaya karışanların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. (İHA)

