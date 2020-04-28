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İlginç koronavirüs önlemi: Kanatlı sosyal mesafe şapkaları

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 09:22 | Son Güncelleme

Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir ilkokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amaçlı olarak öğrencilerin 'sosyal mesafe şapkaları' takmaları zorunlu kılındı.

İlginç koronavirüs önlemi: Kanatlı sosyal mesafe şapkaları

Kovid-19 salgınıyla mücadelede sona yaklaşan Çin'de bazı ilkokullar eğitime kaldığı yerden devam ederken, Hangzhou kentindeki bir okulda öğrenciler, üniformalarına ilginç bir ilave alarak döndü.

Hangzhou'daki öğrenciler için şimdiye kadarki en uzun kış tatili, birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin sıralara geri dönmesiyle birlikte bu hafta sona erdi.

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Kentteki Yangzheng İlköğretim Okulu ise, öğrencilerine enteresan bir ödev verdi: Sosyal mesafe kuralını hatırlatan 1 metrelik kanatlı karton şapkalar.

Şapkaların fotoğrafları Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da yayınlandı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre öğrenciler, şapkalarını yalnızca yemek aralarında çıkarabiliyor.

Öğrenciler, sınıfa giriş ve çıkışlarda ise kapılardan 'yengeç yürüyüşü' ile geçiyor.

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Aynı zamanda öğrencilere günlük olarak yüz maskeleri dağıtılıyor ve her birinin ateşleri ölçülüyor.

Kanatlı şapkalar, Hangzhou'da çok uzun zaman önce de kullanılmıştı.

10'uncu yüzyılda kentin Li'an olarak anıldığı Song Hanedanlığı döneminde imparatorlar, yetkililerin birbirlerine fısıldamalarını önlemek için kanatlı şapkalar giymesini zorunlu kılmıştı.

Zhejiang eyaletine bağlı olan Hangzhou kenti, şubat ayının başında Kovid-19 salgının başlamasıyla birlikte karantinaya alınmıştı.

Eyalette erkenden alınan önlemler virüsün yayılımını yavaşlatmış, eyalette şimdiye dek yaklaşık 1200 vaka tespit edilmişti.

Salgının merkez üssü olan Hubey eyaletinde ise yaklaşı 70 bin vaka tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs sosyal mesafe şapkası çin

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