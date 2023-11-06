İlginç olay: 112'yi arayıp "Evimde hırsız var" dedi... Ekipleri gördü, 5. kattan atladı!

Olay, il merkezi Mimarsinan 5. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası S.U. (38), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak evinde hırsız olduğu söyledi. İhbar üzerine kısa sürede sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5. KATTAN ATLADI, AĞIR YARALANDI

Ekipleri gören S.U., oturduğu evin 5. katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)





