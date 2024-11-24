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İlginç olay Aksaray'da yaşandı! 15 sene önce babasını trafik kazasından kaybettiği noktada şimdi de kendisi ağır yaralandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.11.2024 17:43
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Serik’te bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Bülüç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İlginç bir şekilde, Bülüç'ün babası da yaklaşık 15 yıl önce aynı noktada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Bülüç, hastaneye kaldırılmadan önce sosyal medyada kavşağa üst geçit yapılması çağrısında bulunmuştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü gözaltına alındı.

İlginç olay Aksaray'da yaşandı! 15 sene önce babasını trafik kazasından kaybettiği noktada şimdi de kendisi ağır yaralandı...

Aksaray'da yaşanan kazada, bisikletiyle Dörtyol Kavşağından karşıya geçmeye çalışan Osman Bülüç, H.A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Akaçaalan Mahallesi D400 kara yolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans, Bülüç'ü Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Bülüç, burada yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

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BÜLÜÇ'ÜN BABASI DA AYNI KAVŞAKTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza sonrası yapılan incelemelerde, Osman Bülüç'ün babası Durmuş Ali Bülüç'ün de yaklaşık 15 yıl önce aynı kavşakta, yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Osman Bülüç'ün, sosyal medya hesabında bu kavşakta sürekli olarak üst geçit yapılması gerektiğini dile getirdiği ortaya çıktı.

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9 Ekim'de yaptığı paylaşımda, "Değerli Serik halkı. Yeter artık yeter, buramıza kadar geldi. Burası Dörtyol kavşağı. Bakın benim babam burada öldü. Burayı bir an önce yapalım. Siz yapmazsanız 2029'da inşallah Allah bana yapmayı nasip eder," ifadelerini kullanmıştı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından, sürücü H.A. gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Osman Bülüç’ün kazadan yaklaşık iki saat önce, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet ile Hükümet binası önünde sohbet edip fotoğraf çektirdiği belirtildi.

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Osman Bülüç, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Serik'ten bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere katılmıştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik baba kaza
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