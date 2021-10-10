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İlginç olay! İntihar edeceğini söyleyip bakın ne yaptı

10.10.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ailesi ile telefonda yaşadığı tartışma sonunda intihar edeceğini söyleyen vatandaş için Bandırma adeta seferber oldu. Her yerde aranan vatandaş 3 saat sonra arkadaşının evinde uyurken bulundu.

İlginç olay! İntihar edeceğini söyleyip bakın ne yaptı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman U. (45) isimli şahıs, sahilde ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesinde denize atlayarak intihar edeceğini söyledi.

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EKİPLER ARAMAYA BAŞLADI

Telefon görüşmesinin ardından ailesi durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Gelen ihbar sonrasında Emniyet güçleri, sahil güvenlik ekipleri, 911 Arama Kurtarma ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri intihar eden şahsı aramaya başladı. Kayıp şahıs Bandırma kordonda yaklaşık 3 saat arandı. Yapılan aramalarda intihar ettiği sanılan Abdurrahman U. bulunamadı.

GERÇEK 3 SAAT SONRA ANLAŞILDI

Gerçek 3 saat sonra açığa çıktı. Şahsın bir evde olduğu ihbarını alan Emniyet ekipleri intihar ettiği sanılan Abdurrahman U.’yu arkadaşının evinde uyurken buldu. Bu arada aramalar sırasında Bandırma Limanına giriş çıkışlar durduruldu.

FERİBOT BEKLETİLDİ

İstanbul’dan kalkan 19:00 feribotu Bandırma açıklarında bekletildi. Feribot 3 saat sonra feribot iskeleye yanaşarak yolcuları bıraktı. Yük gemileri ve Ro - Ro gemisi de 3 sonra limana giriş yaptı. Yaşanan olay hakkında bilgi veren 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, " Akşam saat 21:00 sıraları Emniyete gelen bir üzerine sahilde bir şahsın intihar ettiği ihbarı sonucu buraya geldik. 3 saat arama yaptık sonuç alamadık. Daha sonra Abdurrahman Ugey isimli sahsın arkadaşının evinde bulunduğu söylendi. Şahıs arkadaşının evinde uyurken bulunmuş. Bu sürede feribot bandırma açıklarında bekledi. Yük gemileri ve Ro - Ro gemileri limana giriş yapamadı. Biz de sahıs bulununca olay yerinden ayrılıyoruz " diye konuştu.

Arkadaşının evinde bulunan Abdurrahman U.’nun İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Balıkesir Bandırma
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