HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlginç olay! Kendisini uyaran hakime bu yanıtı verince sürüldü

İlginç olay! Kendisini uyaran hakime bu yanıtı verince sürüldü

03.06.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisini tatil gününde cep telefonundan mesaj atarak uyaran hakime, “Beni uyaracaksanız mesai saatlerinde uyarın” yanıtını veren İzmir Adliyesinde görevli zabıt katibi, 6 ay boyunca İzmir Adliyesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karaburun Adliyesinde görevlendirildi.

İlginç olay! Kendisini uyaran hakime bu yanıtı verince sürüldü

İzmir Adliyesinde görevli bir hakim, iddialara göre; 25 Nisan 2021’de saat 19.39’da gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle cep telefonundan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı. Tatil gününde uyarı alan zabıt katibi ise hakime, “Çocuğumu Covid testine getirdim. Siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum” mesajıyla yanıt verdi. Yanıttan rahatsız olan hakim de katibe, “Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem. Sizi tekit etmiyorum. Yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın. Amiriniz olarak sizi uyarıyorum” diye yanıt verdi.

6e6b1a45-df3a-48b1-a073-2920896ecf09

"BENİ UYARACAKSANIZ MESAİ SAATLERİNDE UYARIN"

Hakimin uyarısına karşılık zabıt katibinin, “O zaman şöyle yapalım hakime hanım, beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?” cevabı ise olayı daha da alevlendirdi. Yaşananlar üzerine kendisine saygısızlık yapıldığını savunan hakim, katip hakkında tutanak tutarak İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna gönderdi. Şikayeti görüşen komisyon, zabıt katibinin 6 aylığına “harcırahsız ve yolluksuz” şekilde Karaburun Adliyesinde görevlendirilmesine karar verdi.
Zabıt katibinin, yaşanan olay sonrasında İzmir Adliyesinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karaburun Adliyesinde görevlendirilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sosyal medya kullanıcıları karara tepki gösterdi.

2001ba12-a28f-4754-b04e-fc1f2473c2d2

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Ege ve Akdeniz'de kırmızı alarmEge ve Akdeniz'de kırmızı alarm
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
İzmir

En Çok Okunan Haberler

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.