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  4. İlginç olay! Polis eskortluğunda 10 bin koyun yoldan böyle geçti

İlginç olay! Polis eskortluğunda 10 bin koyun yoldan böyle geçti

04.06.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de, 4 grup halindeki yaklaşık 10 bin koyunu ile Hakkari- Van yoluna giren çobanlar, ulaşımı aksatınca devreye trafik polisleri girdi. Polis eskortluğundaki koyun sürüsü, boş araziye yönlendirildi.

İlginç olay! Polis eskortluğunda 10 bin koyun yoldan böyle geçti

Hava sıcaklığının yükselmesiyle Şırnak, Batman ve Siirt'ten mayıs ayında yola çıkan çobanların son durağı, Hakkari yaylaları oluyor. Sürü sahipleri ve çobanlar, 4 gruba ayırdıkları yaklaşık 10 bin koyun ile dün akşam kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 3 bin 490 rakımlı Sümbül Dağı Yaylası'na doğru yola çıktı.

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Bu sırada Hakkari- Van yoluna inen koyun sürüsü, ulaşımı etkiledi. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı sürü, sürücülerin şaşkın bakışları arasında yola devam etti. Sürüye eşlik eden polis ekipleri, sürücüleri de dikkatli seyretmeleri konusunda sık sık uyardı.

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Çoban Yakup Kaymaz, 1,5 aydır yollarda olduğunu belirterek, "Biz Şırnak'ın Cizre ilçesinden geliyoruz. 4 sürü halinde 1,5 aylık yolculuktan sonra Hakkari şehir merkezine vardık. Çok zor yolculuğu geride bıraktık. Polis ekipleri bize şehir merkezi boyunca eşlik etti. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

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