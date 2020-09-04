İlginç rapor: En iyi 5G performansını sadece iPhone 12 Pro Max sunabilir!

iPhone 12 için Apple çalışmalarını tamamlamak üzere. En azından sızıntı kaynaklarının iddiası bu yönde. Son raporlar, Apple'ın iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max adında dört farklı iPhone 12 modeli tanıtacağını gösteriyor. Dört modelin dördünün de 5G desteğine sahip olacağı söyleniyor. Fakat Fast Company'den gelen bir rapor, 5G performansının dört iPhone 12 modelinde de aynı olmayacağını ortaya koyuyor.

İPHONE 12 PRO MAX MMWAVE DESTEĞİ İLE GELECEK

Rapora göre iPhone 12 Pro Max 5G performansı açısından alınabilir en ideal iPhone modeli. Zira, iPhone 12 Pro Max'in içinde daha fazla alan yer aldığı için mmWave anteniyle gelecek. Bu sayede iPhone 12 Pro Max, kısa mesafede çok yüksek bağlantı hızı sunabilecek. Diğer iPhone 12 modellerinde ise Sub-6GHz anteni yer alacak. Bu bağlantı desteği kötü olmasa da iPhone 12 Pro Max kadar yüksek performanslı çalışmıyor. Ancak Sub-6Ghz desteğinin de önemli bir avantajı var.

SUB-6GHZ ÇOK DAHA UZUN BİR MENZİLE SAHİP

Söylenenler, iPhone 12 Pro Max haricindeki iPhone 12 modellerinde yer alacak Sub-6Ghz 5G desteğinin daha yüksek kapsama alanı sunacağını gösteriyor. mmWave ise daha hızlı çalışmasına rağmen daha kısa mesafeler için uygun bir altyapı deniliyor. Fakat belirli yerleşim yerleri haricinde her iki 5G desteğinin de arasında bir fark olması beklenmiyor.

