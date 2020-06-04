İlginç salgın uyarısı: Protestoları online yapın!

İsveç’te binlerce insanın ABD’deki polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etmek üzere başkent Stockholm’de bir araya gelmesi, yetkilileri alarma geçirdi. Salgın kısıtlamalarına uyulmasını talep eden yetkililer, halka ‘kavganızı internete taşıyın’ çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Mikael Damberg, protestonun demokratik bir hak olduğunu ancak Kamu Sağlık Kurumu tarafından belirlenen kurallara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Damberg, “Irkçılığa karşı protesto gerçekleştirmek isteyen herkesi bunun yerine dijital medya kullanmaya teşvik ediyorum. Aksi takdirde pek çok kişi hastalanma ve ölme riskine girer” dedi.

ABD’de günlerdir devam eden George Floyd protestolarına destek vermek isteyen İsveçliler, Stockholm’ün işlek meydanlarından birinde toplanmıştı. Protestocular, ‘Black Lives Matter’ (Siyahların yaşamı değerlidir) pankartlarını taşımıştı.

İsveç uzun bir süre diğer ülkelerin aksine katı salgın tedbirlerini hayata geçirmedi. Tüm tepkilere rağmen sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmedi; okullar, işyerleri mağazalar ve restoranlar kapatılmadı.

Ancak daha sonra vaka sayılarının artması üzerine 50’den fazla insanın bir araya geleceği etkinlikler yasaklandı.

İsveç’te salgın nedeniyle şimdiye kadar 4 bin 542 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 40 bin 803’e ulaştı. Bu veriler, komşu ülkeler Norveç, Finlandiya ve Danimarka’ya göre bir hayli yüksek.



