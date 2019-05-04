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İlginç simülasyon gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Trafik Haftası nedeniyle Eskişehir Valilik Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerde, emniyet kemeri takmanın önemini anlatan ilginç bir simülasyon hazırlandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, AFAD, UMKE, Eskişehir İtfaiyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliklerde, emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Trafik Haftası nedeniyle Eskişehir Valilik Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerde, emniyet kemeri takmanın önemini anlatan ilginç bir simülasyon hazırlandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, AFAD, UMKE, Eskişehir İtfaiyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliklerde, emniyet kemerinin önemini anlatan simülasyon, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Simülasyonda saatte 5 kilometre hızla giden bir aracın takla atmasıyla birlikte meydana gelecek olan etkilerden, emniyet kemerinin sağlayacağı koruma gösterildi.

“Bundan sonra mutlaka emniyet kemeri takmamız lazım”
Trafik Haftası kapsamındaki etkinliklere katılan ve simülasyon aracına binen Ertuğrul Yavuz, “Bizim için güzel bir deneyim oldu. Emniyet kemeri takıyordum zaten ama arka koltuktayken takmıyordum. Burada düşük bir hızla yaptık ama gerçek bir kaza geçirdiğimizde daha hızlı olabilir. Arkada da önde de fark etmeksizin emniyet kemeri takmamız gerektiğini anladım. Bundan sonra mutlaka emniyet kemeri takmamız lazım” şeklinde konuştu.
Simülasyon aracına binen vatandaşlar emniyet kemerinin önemini daha iyi anladıklarını belirtirlerken, araca binen bir başka isim olan Eren Kahraman, “Ben arabalarda alarm olduğu için takıyordum ötmesin diye. Ama bu sefer ciddi anlamda takılması gerektiğini anladım. Emniyet kemeri takmadıkları takdirde bedelini canlarıyla ödeyecekleri kesin bir sonuç” ifadelerini kullandı.

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi

İlginç simülasyon gösterisi
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