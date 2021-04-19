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İlginç sızıntı: Telefon firmaları yarışa girdi, 5'i birden piyasaya sürecek!

19.04.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ikinci yarısında telefon sektöründe tam bir şenlik yaşanacak gibi görünüyor. Ünlü bir sızıntı kaynağının iddiasına göre, Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo ve ZTE gibi markalar, bu yıl ekran altı kameralı telefonlar piyasaya sürecek.

İlginç sızıntı: Telefon firmaları yarışa girdi, 5'i birden piyasaya sürecek!

Ekran altı kamera teknolojisi, ZTE Axon 20 5G ile cebimize girdi. Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu olan ZTE Axon 20 5G'nin ardından diğer firmaların da bu yönde çalışmalar yaptığı bilgisi aktarıldı. Ancak henüz Samsung, Apple ve Huawei gibi büyük akıllı telefon üreticilerinden ekran altı kamera teknolojisine sahip bir telefon duyurusu gelmedi. Ünlü bir sızıntı kaynağının dediklerine bakılırsa belli etmeseler de pek çok firma, yılın ikinci yarısı için hazırlanıyor.

5'İ BİRDEN EKRAN ALTI KAMERAYA GÖZ KIRPIYOR

Twitter'da ortaya çıkan sızıntıdaki iddialara göre, Samsung, Xiaomi, Oppo, vivo ve ZTE yılın ikinci yarısında ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonlarını görücüye çıkartacak. İddiaya bakılırsa Samsung ve Oppo katlanabilir bir akıllı telefonda bu teknolojiyi kullanacakken, Xiaomi, Mi MIX 4 ile bu teknolojiyi devreye alacak. Vivo ve ZTE'nin ise söz konusu teknolojinin büyük ölçüde geliştirilmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Peki Apple?

Ekran altı kamera teknolojisi tweet

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APPLE ÇENTİĞİ BIRAKMAYABİLİR

Apple'ın kısa vadede çentik tasarımından vazgeçmesi beklenmiyor. Şirketin ekran altı kamera teknolojisine geçmesine daha çok vakit var gibi görünüyor. Zira son yapılan sızıntılar, Apple'ın bu yıl çıkacak iPhone 13 modellerinde çentik tasarımını küçülteceğini, ancak ortadan kaldırmayacağını iddia ediyor. Ancak Apple yine de bir sürpriz ile karşımıza çıkabilir.

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akıllı telefon Apple Samsung Xiaomi
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