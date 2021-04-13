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  4. İlginç uygulama! Bu köye seyyar satıcı ve dilenciler sadece cuma günü girebiliyor

İlginç uygulama! Bu köye seyyar satıcı ve dilenciler sadece cuma günü girebiliyor

13.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta merkeze bağlı Bozatalan köyünde, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için girişe 'Cuma günleri haricinde köye satıcı veya dilenci girmesi yasaktır' yazılı tabela asıldı. Köy muhtarı Ahmet Tosun (40), " Hafta içi herkes işinde gücünde, tarlasında, bahçesinde çalışıyor. Cuma günü namaz için herkes genelde köyde oluyor. Bu nedenle böyle bir uygulama yaptık" dedi.

İlginç uygulama! Bu köye seyyar satıcı ve dilenciler sadece cuma günü girebiliyor

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Bozatalan köyünde yaşayanlar, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için yabancıların köye girişini yasaklama kararı getirdi. Köyün huzuru ve güvenliği için alınan bu karar girişe asılan, 'Cuma günleri haricinde köye satıcı veya dilenci girmesi yasaktır' yazılı tabela ile duyuruldu. Karar ile dilencilerin ve seyyar satıcıların köye girmesi yasaklandı.

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Aldıkları kararı köylülerin memnuniyetle karşıladığını ifade eden muhtar Ahmet Tosun, "Son günlerde pandemi nedeniyle köylere hırsızlık için gelip dolandıranları duyduk. O yüzden buraya bu levhayı astık. Hafta içi her kim gelirse gelsin yasak. Cuma günleri de gerçekten ihtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını görsün diye izin verdik. Köyümüze dilenci, yardıma muhtaç olduğunu söyleyenler geliyorlar. Köylü de bunları gerçekten mağdur sanarak kapısını açıyor. Çıkarken de hırsızlık yapıp çıkıyor. 'Sağlıkçıyım' diye gelenler de varmış. Biz de bu yüzden böyle bir karar aldık. Hafta içi herkes işinde gücünde, tarlasında, bahçesinde çalışıyor. Cuma günü namaz için herkes genelde köyde oluyor. Dolayısıyla kimin geldiğini gittiğini herkes daha rahat görebilir" dedi.

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Köyde koruyuculuk yapan Tarık Türk ise, "Köyümüzü korumak bizlere düşüyor. Buraya hurdacılar, dilenciler geliyorlar, bazen hırsızlık yapıyorlar. Biz de böyle bir karar aldık. Geldikleri zaman burada kadınları, çocukları kandırıyorlar. Bunu da önlemiş olacağız" diye konuştu.

DHA

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Tokat
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