İlginç yöntem! Otomobili donmasın diye...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk havanın en fazla etkili olduğu illerden Ardahan'da, aralıklı devam eden kar yağışının ardından bir süre önce hava sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 40 derece, il merkezinde ise sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü.

Halen bu kadar yüksek olmasa da etkisini sürdüren soğuklardan en çok şebeke suyu ve açık alanda park edilen araçlar etkilenince, vatandaşlar da zor durumda kaldı.