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İlginç yöntem! Otomobili donmasın diye...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Ardahan'daki dondurucu soğuk vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Araçlarını korumak için farklı yöntemlere başvuran sürücülerden biri de aracını soğuk nedeniyle çalıştırmakta güçlük çekince çareyi polar ile sarmakta buldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk havanın en fazla etkili olduğu illerden Ardahan'da, aralıklı devam eden kar yağışının ardından bir süre önce hava sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 40 derece, il merkezinde ise sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü.

Halen bu kadar yüksek olmasa da etkisini sürdüren soğuklardan en çok şebeke suyu ve açık alanda park edilen araçlar etkilenince, vatandaşlar da zor durumda kaldı.

Otomobili donmasın diye polarla sardı

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Erdem, kendisine ait otomobilin donması üzerine ilginç bir yönteme başvurdu.
İnönü Mahallesi'ndeki Yeni TOKİ evlerinde oturan Erdem, otomobilinin etrafına sardığı polar bezi ile aracın altındaki mevcut sıcak havayı koruyup aracının donmasını önleyerek, sabah rahat çalışmasını sağlıyor.
Erdem AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayla sıfırın altında 35 derece soğuk havada bile aracını donmaktan koruyup çalıştırabildiğini belirterek, şunları konuştu:
"Aracımın etrafına sardığım poları çekerken ve toplarken birer dakikamı alıyor. Çok basit bir uygulama ile donmaya çözüm buldum. Bu uygulamadan sonra arabanın çalışmama sorunu kalmadı. Otomobilimi tek kontakla çalıştırmanın tadına varıyorum. Çünkü polar bezi ayazı engelliyor, ayrıca alttaki mevcut havayı da koruyor." (AA)
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Anahtar Kelimeler:
otomobil Ardahan

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