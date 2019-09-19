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Ilgın'da hayvan pazarında "veba" karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

Ilgın'da hayvan pazarında "veba" karantinası

Konya'nın Ilgın ilçesindeki hayvan pazarı, küçükbaş hayvanlarda tespit edilen veba hastalığı nedeniyle küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ilgın ilçesindeki bölgenin en büyük hayvan pazarındaki küçükbaş hayvanlarda veba hastalığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, koyun ve keçi vebası hastalığı nedeniyle Ilgın Belediyesi Hayvan Pazarı'na küçükbaş hayvan giriş ve çıkışının, idari ve fenni tedbirler kalkıncaya kadar yasaklandığı bildirildi.

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