İlgisizlikten kapanan uzay gözlem evi, fabrika oluyor

6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu uzaya merak salan Cumaittin Turap, 1970'li yılların başında çalışmak için İsviçre'ye gitti. Avrupa'da teleskoplarla yakından ilgilenen ve uzay merakını gidermek için araştırmalar yapan Turap, Türkiye'ye her gelişinde yanında çeşitli ebatlarda teleskoplar getirdi. Sayacabaşı köyündeki evinin bir bölümünü küçük gözlem evine çevirerek hayalini kurduğu uzay gözlem istasyonu için ilk adımı atan Turap, 13 yıl önce köyün zirve noktasında ‘Astro Cumali’ adını verdiği 1 milyon liraya mal olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre’den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte, bir dönem öğrencilerin de ziyaret ettiği ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlem evi, unutuldu. Cumaittin Turap'ın ilgisizlik nedeniyle kapalı tuttuğu uzay gözlem evinin olduğu noktaya Alman bir firma deniz yosunu üretim fabrikası kurmak istiyor.

‘BU GÖZLEM EVİNİ AVRUPA DA BİLİYOR’

7 yaşından beri astronomiyle uğraştığını ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) üyesi olduğunu söyleyen Cumaittin Turap, Sayacabaşı köyüne yaptığı uzay gözlem evinde her türlü astronomik olayın gözlemlenebildiğini söyledi. Turap, "Astronomi benim hobim. Yurt dışında gerekli malzemeleri topladım ve uzay gözlem evi yaptım. Fakat istediğim gibi neticelenmedi. Gözlem evimiz şu anda kapalı. Bu gözlem evini Avrupa da biliyor. Gözlem evinde bütün gezegenleri, samanyollarını, güneşin patlamasını, ayın tutulmasını izleyebiliyoruz. NASA, Mars'a bir araç indirdi, bunun peşine de insanlar gidecek. Biz onları canlı bir şekilde izleyebiliyoruz. Oradaki nehir yatakları, göl veya deniz yatakları dünyadan izlenebiliyor. Bu bilgileri gözlem evinden edinebiliyoruz" dedi.

‘BİR İŞ KAPISI AÇILMIŞ OLUR’

Kurulacak fabrikanın Ordu için önemli olacağını söyleyen Cumaittin Turap, yapılacak tesisin bir iş kapısı olacağını ifade etti. Turap, "Bu araziyi satın aldım fakat destek bulamadığım için şuan da burası kapalı. Almanya’dan bir teklif aldım. Buraya bir fabrika kurmak istiyorlar. Şuan da projelerini bekliyoruz. Buradaki teleskopların tamamını ise Ege Bölgesi'ne götürme niyetindeyim. Şayet bu fabrika kurulursa onların buraya otel yapma niyetleri de var. Bu otel yapılırsa teleskopları otelin terasına monte edebiliriz. Teleskoplar uzayla ilgili değil de çevreyi izlemek için kullanılır. Cumhurbaşkanlığı kanalıyla fabrikanın ofisine müracaat edildi. Bu fabrikanın ortalama işçi kapasitesinin 70 kişiden 200 kişiye ulaşacağını söylediler. Bir iş kapısı açılmış olur. Fabrikanın hammaddesi deniz yosunundan elde ediliyor. Ortalama deniz yosunundan senelik 5 ton civarında net kullanılabilir malzeme üretilecek. Kanuni açıdan buraya bir temel atılması gerekiyor, bunun için bekliyorum" diye konuştu.

