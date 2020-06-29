İlhaka geri sayım sürerken İsrail siyasetinde çatlak

Meclis grubu toplantısı öncesinde ABD Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi ve Başkan Asistanı Avi Berkowitz ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile bir araya gelen Gantz'ın, 1 Temmuz'un "kutsal bir tarih olmadığını" söylediği bildirildi. Önümüzdeki yıl sonbaharda Başbakanlık görevini üstlenmesi beklenen Gantz'ın, İsrail'de koronavirüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesine ve ekonomik problemlere dikkat çekerek önceliğin virüsle mücadelede olduğunu belirttiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, bugün yaptığı ve İsrail basınına yansıyan açıklamalarla İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme adımının ertelenebileceği sinyali verdi. Gantz'ın, partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada "Koronavirüsle ilgisi bulunmayan herşey virüs sonrasına bırakılmalı" dediği belirtildi.

İlhakın hayata geçirilme şekli ve zamanlaması konusunda Başbakan Benyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz arasında görüş ayrılıkları kamuoyuna yansıdı.

BM'den "İlhak yasa dışıdır. Nokta!" açıklaması geldi.İsrail'in, Filistinlilere ait Batı Şeria'nın bir bölümünü ve stratejik öneme sahip Ürdün Vadisini ilhak etme planında geri sayım sürerken gerek İsrail içinde gerekse uluslararası toplumda sert tartışmalar yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın planı" diye nitelendirdiği Ortadoğu "barış planı" çerçevesinde İsrail'in ilhak sürecini 1 Temmuz'da başlatması planlanıyordu.

Netanyahu: Gantz'ın söz hakkı yok

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, partisinin meclis grubunda konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, bu açıklamaya tepki göstererek, Gantz'ın bu konuda bir söz hakkı bulunmadığını, Amerikalılarla gizli görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi Gantz'ın Trump'ın planını "Ortadoğu barış sürecinde ilerleme için en iyi çerçeveyi oluşturan tarihi bir plan" olaral nitelendirdiğini, ancak planın bölgedeki stratejik partnerler ve Filistinliler'le istişare içinde hayata geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü yazdı.

Trump'ın Ortadoğu planı çerçevesinde İsrail'in işgal altında bulundurduğu ve uluslararası hukuk uyarınca Filistinlilere ait olan Batı Şeria'nın yüzde 30'luk bölümünü ilhak etmesi öngörülüyor. Ürdün sınırında stratejik öneme sahip Ürdün Vadisi'nin büyük bölümü ile İsrail'in koruması altında on yıllardır Batı Şeria'da kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin de İsrail topraklarına katılması planlanıyor.

Planı reddeden Filistinliler ise ABD'yi İsrail'in tarafını tutmakla suçluyor. Filistinliler, İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Batı Şeria'yı kuracakları devletin toprağı, Doğu Kudüs'ü de başkent olarak görüyor.