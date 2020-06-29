HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İlhaka geri sayım sürerken İsrail siyasetinde çatlak

İlhaka geri sayım sürerken İsrail siyasetinde çatlak

29.06.2020 19:12 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da 1 Temmuz'da başlatılması beklenen ilhak sürecinin zamanlaması konusunda Başbakan Netanyahu ile koalisyon ortağı Gantz arasında tartışma çıktı.

İlhaka geri sayım sürerken İsrail siyasetinde çatlak

BM'den "İlhak yasa dışıdır. Nokta!" açıklaması geldi.İsrail'in, Filistinlilere ait Batı Şeria'nın bir bölümünü ve stratejik öneme sahip Ürdün Vadisini ilhak etme planında geri sayım sürerken gerek İsrail içinde gerekse uluslararası toplumda sert tartışmalar yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "yüzyılın planı" diye nitelendirdiği Ortadoğu "barış planı" çerçevesinde İsrail'in ilhak sürecini 1 Temmuz'da başlatması planlanıyordu.

İlhakın hayata geçirilme şekli ve zamanlaması konusunda Başbakan Benyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı ve Savunma Bakanı Benny Gantz arasında görüş ayrılıkları kamuoyuna yansıdı.

"1 Temmuz kutsal tarih değil"

İsrail Savunma Bakanı Gantz, bugün yaptığı ve İsrail basınına yansıyan açıklamalarla İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme adımının ertelenebileceği sinyali verdi. Gantz'ın, partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada "Koronavirüsle ilgisi bulunmayan herşey virüs sonrasına bırakılmalı" dediği belirtildi.

Meclis grubu toplantısı öncesinde ABD Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi ve Başkan Asistanı Avi Berkowitz ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile bir araya gelen Gantz'ın, 1 Temmuz'un "kutsal bir tarih olmadığını" söylediği bildirildi. Önümüzdeki yıl sonbaharda Başbakanlık görevini üstlenmesi beklenen Gantz'ın, İsrail'de koronavirüs vaka sayısının yeniden yükselişe geçmesine ve ekonomik problemlere dikkat çekerek önceliğin virüsle mücadelede olduğunu belirttiği kaydedildi.

Netanyahu: Gantz'ın söz hakkı yok

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, partisinin meclis grubunda konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, bu açıklamaya tepki göstererek, Gantz'ın bu konuda bir söz hakkı bulunmadığını, Amerikalılarla gizli görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi Gantz'ın Trump'ın planını "Ortadoğu barış sürecinde ilerleme için en iyi çerçeveyi oluşturan tarihi bir plan" olaral nitelendirdiğini, ancak planın bölgedeki stratejik partnerler ve Filistinliler'le istişare içinde hayata geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü yazdı.

Trump'ın Ortadoğu planı çerçevesinde İsrail'in işgal altında bulundurduğu ve uluslararası hukuk uyarınca Filistinlilere ait olan Batı Şeria'nın yüzde 30'luk bölümünü ilhak etmesi öngörülüyor. Ürdün sınırında stratejik öneme sahip Ürdün Vadisi'nin büyük bölümü ile İsrail'in koruması altında on yıllardır Batı Şeria'da kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin de İsrail topraklarına katılması planlanıyor.

Planı reddeden Filistinliler ise ABD'yi İsrail'in tarafını tutmakla suçluyor. Filistinliler, İsrail'in 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Batı Şeria'yı kuracakları devletin toprağı, Doğu Kudüs'ü de başkent olarak görüyor.

BM ve AB'den İsrail'e uyarı

İsrail'in ilhak planlarına uluslararası tepkiler de sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet "Batı Şeria'daki ilhakın yaratacağı şok dalgasının on yıllar boyunca hissedileceği" ve yeni bir şiddet dalgasına yol açacağı uyarısında bulunarak "İlhak yasa dışıdır. Nokta!" açıklaması yaptı.

Almanya'nın İsrail Büyükelçisi Susanne Wasum-Rainer de işgal altındaki bölgelerin ilhak edilmesi konusunda İsrail'i uyardı. İsrail Ordu Radyosuna konuşan Alman Büyükelçi, ilhakın İsrail ile AB arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğine vurgu yaparak "Avrupa Birliği, sınırlarda yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır" dedi.

dpa,KNA/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAile boyu tatil!Aile boyu tatil!
Ülkede barlar açıldı: 9 günlük rezervasyon doluÜlkede barlar açıldı: 9 günlük rezervasyon dolu
Diyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladıDiyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladı

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Üvey oğlundan hamile kalan kadından skandal paylaşım!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Diğer Haberler
İran'ın Trump hamlesi Interpol'e takıldı! Reddettiler

İran'ın Trump hamlesi Interpol'e takıldı! Reddettiler

Son dakika: DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

Korkutan koronavirüs açıklaması: En kötüsü henüz gelmedi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 744'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 744'e yükseldi

Koronavirüs vakaları arttı, tedbirler geri geldi! Balkanlar'da alarm

Koronavirüs vakaları arttı, tedbirler geri geldi! Balkanlar'da alarm

İnanılmaz görüntüler: Tayvan parlamentosu karıştı!

İnanılmaz görüntüler: Tayvan parlamentosu karıştı!

Ülkede barlar açıldı: 9 günlük rezervasyon dolu

Ülkede barlar açıldı: 9 günlük rezervasyon dolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.