HABER

İlhakın 5. Yılında Putin Kırım'a Gidiyor

18.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Rusya Lideri Vladimir Putin ilhakın 5. yılında Kırım'a gidiyor

İlhakın 5. Yılında Putin Kırım'a Gidiyor

Rusya Lideri Vladimir Putin ilhakın 5. yılında bugün Kırım’a gidecek. Rusya’nın, 5 yıl önce Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasını ilhak etmesi, uluslararası kamuoyundan büyük tepkiler aldı ancak bugüne dek Rusya, bu konuda geri adım atmadı.

Kremlin’den Pazar günü yapılan açıklamada, Putin’in Kırım yarımadasını ve en büyük şehri Sivastapol’ü ziyaret ederek Kırım’ın yeniden Rusya’ya katılmasının 5. yıl kutlamalarına katılacağı duyuruldu.

Putin ayrıca ziyareti sırasında bölgedeki bir enerji santralinin açılışına katılacak ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelecek.

18 Mart 2014 tarihinde Putin, Kırım’da düzenlenen ve uluslararası kamuoyu tarafından geçerli kabul edilmeyen referandumun ardından Kırım’ın, yeniden Rusya topraklarına katılmasını öngören anlaşmayı imzalamıştı.

Ukrayna ve Batı dünyası bu hareketi Kırım’ın ilhakı olarak nitelendirdi. Bu adım Rusya’ya yönelik yaptırımların devreye sokulmasına neden oldu ancak söz konusu adım Putin’in ülkesi içerisindeki popülaritesini zirveye ulaştırdı.

Rusya’da 18 Mart, “Kırım’ın Yeniden Rusya’ya Katılması Günü” ilan edildi.

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
Yeni Zelanda silah yasasını değiştiriyorYeni Zelanda silah yasasını değiştiriyor
Afrika'nın Güneyini Vuran Fırtınada 150'den Fazla Ölü VarAfrika'nın Güneyini Vuran Fırtınada 150'den Fazla Ölü Var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırının olduğu camide

Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki camide

Irak ordusu ile terör örgütü PKK arasında çatışma

Ülkenin başbakanlığı açıkladı! PKK ile çatıştılar!

İran'dan flaş Türkiye açıklaması: Sınırda operasyon yapacağız

İran'dan flaş Türkiye açıklaması

Maduro emri verdi! Tüm bakanlardan görevi bırakmaya hazır olmalarını istedi!

Maduro faturayı onlara kesti: Hazır olun!

ABD'de skandal iddia! Suriye'deki bin askerini YPG'yi eğitmek için bırakacak

Skandal iddia! Suriye'deki bin askeri bu iş için kullanacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.