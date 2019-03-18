İlhakın 5. Yılında Putin Kırım'a Gidiyor

Rusya Lideri Vladimir Putin ilhakın 5. yılında bugün Kırım’a gidecek. Rusya’nın, 5 yıl önce Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Kırım yarımadasını ilhak etmesi, uluslararası kamuoyundan büyük tepkiler aldı ancak bugüne dek Rusya, bu konuda geri adım atmadı.

Kremlin’den Pazar günü yapılan açıklamada, Putin’in Kırım yarımadasını ve en büyük şehri Sivastapol’ü ziyaret ederek Kırım’ın yeniden Rusya’ya katılmasının 5. yıl kutlamalarına katılacağı duyuruldu.

Putin ayrıca ziyareti sırasında bölgedeki bir enerji santralinin açılışına katılacak ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle biraraya gelecek.

18 Mart 2014 tarihinde Putin, Kırım’da düzenlenen ve uluslararası kamuoyu tarafından geçerli kabul edilmeyen referandumun ardından Kırım’ın, yeniden Rusya topraklarına katılmasını öngören anlaşmayı imzalamıştı.

Ukrayna ve Batı dünyası bu hareketi Kırım’ın ilhakı olarak nitelendirdi. Bu adım Rusya’ya yönelik yaptırımların devreye sokulmasına neden oldu ancak söz konusu adım Putin’in ülkesi içerisindeki popülaritesini zirveye ulaştırdı.

Rusya’da 18 Mart, “Kırım’ın Yeniden Rusya’ya Katılması Günü” ilan edildi.

