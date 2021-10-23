İlham gelen her yerde çalışmanızı sağlayan en iyi çizim tableti önerileri

Her şey gibi tasarım teknolojileri de gün geçtikçe gelişiyor. Eskiden kağıtlara çizdiğimiz tasarımları tarayarak dijital ortama aktarmaya çalışırken artık çizim tabletleri sayesinde direkt olarak dijital ortamda çizimler yapabiliyoruz. Bilgisayara bağlanan grafik ve çizim tabletleri bu noktada büyük önem taşıyor. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa internet üzerindeki en iyi çizim tableti önerilerini inceleyerek kendiniz için en doğru çizim tabletini güvenle satın alabilirsiniz.

Wacom Cintiq Tablet, Profesyonel Olarak Çizimle Uğraşanların İlk Tercihi!

En iyi çizim tableti markalarından olan Wacom, farklı seviyelerdeki kullanıcılarına özel tasarlanmış modelleri ile dikkat çekiyor. İleri düzey kullanıcılar için iyi bir tercih olan Wacom Cintiq 16 Çizim Tableti, çoklu dokunmayı destekleyen yüksek kaliteli 16 inç ekran paneline sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Hassas dokunuşlu bir kalem performansı sunan bu tablet parlak renkleri ve keskin ayrıntıları sayesinde yaratıcılığınızı dilediğiniz gibi kullanmanıza fırsat tanır.

Çizilmeye karşı dayanaklı olarak tasarlanmış bu ürüne daha ayrıntılı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

Muhteşem Bir Fiyat Performans Ürünü: Parblo A640 Çizim Tableti

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Başlangıç için uygun fiyatlı bir çizim tableti önerisi arıyorsanız Parblo A640 Çizim Tableti tam size göre. Basit ve kompakt bir çalışma alanı sunan bu tablet 8192 level basınç duyarlılığına sahip kalemi ile birlikte geliyor. Şarj gerektirmeyen bu kalemi ile tasarımlarınıza ara vermeden devam edebilirsiniz. Parblo Çizim Tableti, tasarımlarınız için daha zengin renkler sunan 5080 LPI çözünürlüğe ve 6 x 4 inç boyutuna sahip ekran özellikleri ile de dikkat çekiyor.

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Gaomon M106K Çizim Tableti Özelleştirilebilir Düğmeleri ile Dikkat Çekiyor!

Çizim tableti nedir gibi bir sorunuz varsa el ile üzerine yapılan çizimi sayısallaştırarak dijital ortama taşıyan teknolojik bir cihaz olarak düşünebilirsiniz. 10 x 6 inç ekran boyutu ile dikkat çeken Gaomon M106K Çizim Tableti hareketlerinizi kısıtlamadan çizim yapmanıza olanak tanır. Çizim tableti nasıl kullanır konusunda endişeniz varsa bu ürün ile her işlem çok kolay. Bu tablette ekranın sol tarafında 12 ve üstünde 16 tane olmak üzere bulunan tuşlar kullanıcılara büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

4 Farklı kalem ucu ile istediğiniz çizgilere fırsat veren bu ürüne sahip olmak için tıklayın!

UGEE M708 Tablet ile Yaratıcılığınızı Konuşturun!

Büyük ekran boyutu ile sınırlardan ziyade yaratıcılığınıza odaklanmanızı isteyen UGEE M708 Tablet sayesinde tasarımınızı yaparken çok daha rahat hissedersiniz. Dokulu yüzey kaplaması ile kağıt benzeri bir yüzey sunan bu ürün, çizim tableti kullanımı konusunda kendini rahatsız hissedenler için doğru bir tercih olabilir. Bu tabletin yüksek hassasiyet seviyesine sahip kalemi ile basınca göre farklı boyut ve opaklık ayarı hatta özel fırça efekti bile yapabilirsiniz.

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Xp-Pen Deco Çizim Tableti İnce Yapısı ile İlham Veren Her Yerde Çalışmanıza Olanak Tanır!

Fiyat açısından biraz daha uygun ancak performansı daha yüksek bir tablet arıyorsanız Xp-Pen Deco'nun sunduğu çizim tableti özellikleri ile bir an önce tanışmalısınız. Hem eğitim hem de tasarım alanında kullanabileceğiniz bu tablet, ekranın sol üst tarafında yer alan 6 adet kişiselleştirilebilir kısayol tuşu ile kullanım açısından da rahatlık sağlar. Bu tableti ince tasarımına rağmen dayanıklı materyali ile gün içerisinde yanınızda taşıyabilirsiniz. Tasarım anlamında popüler uygulamalar ile uyumlu bir çizim tableti tavsiyesi arıyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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Her Derde Deva: iPad Pro

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En iyi çizim tableti markası sizin kişisel ihtiyaçlarınıza ve tableti hangi amaçla kullanacağınıza göre değişir. Ancak her alanda kalitesinden şüphe duymayacağınız bir marka varsa o da Apple. Özellikle çizim tableti ile neler yapılır, konusunda kafanız karışıksa hem çizimlerinizi yapabileceğiniz hem de diğer işleriniz için kullanabileceğiniz iPad Pro tam size göre. 12.9 inç ekran boyutu ile tüm tabletleri geride bırakan bu ürün olağanüstü hızlı işletim sistemi ile kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Tüm gün kullanıma izin veren pil ömrü ile dikkat çeken bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

Samsung Galaxy Tab S6 Tabletle Yaratıcılığınızı Yepyeni Zirvelere Taşıyın.

Sanatsal çizimler için mükemmel özelliklere sahip olan Samsung Galaxy Tab S6 Tablet, masaüstü bilgisayarları aratmayacak bir deneyim vaat ediyor. Tabletin arkasındaki ince girintide her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz S Pen ile ilham geldiği anda kendinizi ifade edin. Ayrıca bluetooth bağlantısı ile tabletinizi S Pen üzerinden de kontrol edebilirsiniz. Böylece tabletinize dokunmanıza gerek kalmadan pek çok işinizi halledebilirsiniz. Konforlu bir tutuş deneyimi sunan ve 4096 farklı basınç seviyesine sahip bu kalem, farklı kompozisyonlar ve özgün fırça darbeleri için ideal.

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Wacom Intuos Pro Paper Edition Dijital Grafik Çizim Tableti Üst Düzey Özellikleri ile Ön Plana Çıkıyor!

Çizim tableti markaları arasında Wacom’un ayrı bir yeri olduğu tartışılmaz bir gerçek. Kağıttan dijitalleştirme imkanı sunan Wacom Intuos Pro Paper Edition Dijital Grafik Çizim Tableti de bu düşünceyi kanıtlar nitelikte özelliklere sahip. Kağıtların üzerindeki kalemlerin çeşitli versiyonlarını yakalamanıza ve ızgara veya filtre dosyalarına dışa aktarmanıza olanak sağlayan bu tablet kağıt kiti ile birlikte gelir. En geniş yazılım desteğini sunan bu ürün kağıt üzerinde çizim yapmaktan vazgeçemeyenler için doğru bir tercih olabilir.

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Huion H430p Dijital Grafik Çizim Tableti Şık Tasarımı ile Göz Dolduruyor!

Çizim tableti ne işe yarar sorusuna cevap arayanlardansanız çizim ve fotoğraf konusunda tasarımcılara pratik bir kullanım imkanı sağlar. Bu tabletler ile 3D modellemeden karakter tasarımına, konsept tasarımından fotoğraf düzenlemeye kadar pek çok işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz. Huion H430p Dijital Grafik Çizim Tableti bu noktada kullanışlı özellikleri ile ön plana çıkıyor. Kolay bir tutuş sağlayan kalemi ve elinizin tablet üzerinde rahatça kaymasını sağlayacak çizim eldiveni ile gelen bu ürün kullanıcılarından tam puan alıyor.

İnanılmaz hafifliği ile dikkat çeken bu tableti detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

Wacom Intuos S Çizim Tableti Yıllara Meydan Okuyan Yapısı ile Beğeninizi Kazanacak!

Diğer bir Wacom ürünü olan Intuos S Çizim Tableti, küçük ve orta olmak üzere iki boyutta satışa sunuluyor. Kısayol tuşları, ergonomik tasarımı ve 4.096 basınç hassasiyeti özellikleri ile beğeninizi kazanacak bu tablet hem sağ hem de sol elini kullananlar için hızlandırılmış bir akış sağlar. Bu ürünü Mac veya Windows bilgisayarlarınıza bağlayarak da kullanabilirsiniz. Çizim tableti bilgisayara nasıl bağlanır, konusunda endişelere yer vermeyen bu tableti isterseniz USB kablosu isterseniz Bluetooth ile bilgisayarınıza rahatlıkla bağlayabilirsiniz.

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