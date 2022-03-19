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İlham Gencer taksi bulamayınca gazeteciler evine bıraktı

19.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gece Kuruçeşme'de taksi bulamayan 99 yaşındaki müzisyen İlham Gencer'i gören muhabirler harekete geçti.

İlham Gencer taksi bulamayınca gazeteciler evine bıraktı

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzisyen İlham Gencer, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gencer, son dönem sanatçıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"HERKES SANATINI DÜZGÜN YAPSIN"

İlham Gencer, "Şarkıcılar önce şarkıcılıklarını bilsinler. Kılık kıyafet müziğin dışında bir şey... Herkes sanatını, müziğini düzgün yapsın!" dedi.

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GAZETECİLER EVİNE BIRAKTI

99 yaşındaki müzisyen, röportajı noktalamasının ardından Kuruçeşme'de 30 dakika taksi bekledi. Taksicilerin almadığı Gencer'i gecenin sonunda gazeteciler evine bıraktı.

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