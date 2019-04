"İlham müziğin kendisinden geliyor"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - "Game Of Thrones" dizisinin tema müziğine yaptığı uyarlamayla da bilinen dünyanın en çok satan klasik- crossover piyanisti unvanına sahip Maksim Mrvica, "Ben müzik için ilhamı yine müziğin kendisinden alıyorum. Yeni bir müzik yaparken de sahnede bir şey sergilerken de ilham müziğin kendisinden geliyor." dedi.

"Siyah takım elbisem yerine mavi saçlarım, farklı kıyafetlerim vardı. Çünkü genç insanların kendileri gibi görünen sanatçılarla daha kolay bağ kurabildiklerini gördüm. Klasik müziğin ciddi ve soğuk bir atmosferi var. Genç insanların bununla bağ kuramayacaklarını düşündüm. Bunların sonucunda ise müziğimin kendisini de değiştirmeye başladım. Yeni bir şey denemeyi, tecrübe etmeyi, keşfetmeyi istedim."

- "Müzik için ilhamı yine müziğin kendisinden alıyorum"

Maksim Mrvica, sanatla ve müzikle uğraştığı için kendini çok şanslı hissettiğini aktararak, "Her gün uyandığımda Beethoven ve Bach gibi tarihteki en yetenekli insanların yaptığı işlerle uğraşıyor, o parçaları çalıyorum. Bu her zaman için ilgi çekici. Hiçbir zaman sıkıcı, kendini tekrar eden bir iş değil. Çünkü her seferinde farklı konserlerde, farklı parçalarla, farklı dinleyicilerle karşı karşıyasınız. Ben çok şanslıyım." ifadelerini kullandı.

Klasik müzik ile crossover müziği karşılaştırmanın zor olduğunu vurgulayan Mrvica, "Crossover, bir grupla 10 bin insana çaldığınızda çok büyük enerjisi olan bir tür ve sahnede bütün o ışıkların altında olmak heyecan verici. Klasik müzik ise 9 yaşımdan beri yaptığım şey. Bu yüzden biraz daha özel bir yere sahip bende." dedi.