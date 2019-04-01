"İlham müziğin kendisinden geliyor"

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - "Game Of Thrones" dizisinin tema müziğine yaptığı uyarlamayla da bilinen dünyanın en çok satan klasik- crossover piyanisti unvanına sahip Maksim Mrvica, "Ben müzik için ilhamı yine müziğin kendisinden alıyorum. Yeni bir müzik yaparken de sahnede bir şey sergilerken de ilham müziğin kendisinden geliyor." dedi. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) müzikseverlerle buluşan Mrvica, kariyerine ve yeni projelerine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Klasik müziği değişik bir tarzda sunmayı denedim. Çünkü genç insanların klasik müziğe çok fazla ilgisi olmuyor. Böyle giderse bir gün gelir, geleneği devam ettirecek kimse kalmaz." diye konuştu. Mrvica, klasik müziği dokuz yaşından beri icra edip bu alanda eğitim aldığını belirterek, 15 yıl önce ise farklı dinleyici kitlelerini hedefleyen crossover müzik yapmaya karar verdiğini söyledi. Klasik müzik konserlerini ışık şovlarıyla daha farklı ve günümüz gençleri için kabul edilebilir bir tarzda sunmaya başladığının altını çizen sanatçı, şunları kaydetti:

"Siyah takım elbisem yerine mavi saçlarım, farklı kıyafetlerim vardı. Çünkü genç insanların kendileri gibi görünen sanatçılarla daha kolay bağ kurabildiklerini gördüm. Klasik müziğin ciddi ve soğuk bir atmosferi var. Genç insanların bununla bağ kuramayacaklarını düşündüm. Bunların sonucunda ise müziğimin kendisini de değiştirmeye başladım. Yeni bir şey denemeyi, tecrübe etmeyi, keşfetmeyi istedim." - "Müzik için ilhamı yine müziğin kendisinden alıyorum" Maksim Mrvica, sanatla ve müzikle uğraştığı için kendini çok şanslı hissettiğini aktararak, "Her gün uyandığımda Beethoven ve Bach gibi tarihteki en yetenekli insanların yaptığı işlerle uğraşıyor, o parçaları çalıyorum. Bu her zaman için ilgi çekici. Hiçbir zaman sıkıcı, kendini tekrar eden bir iş değil. Çünkü her seferinde farklı konserlerde, farklı parçalarla, farklı dinleyicilerle karşı karşıyasınız. Ben çok şanslıyım." ifadelerini kullandı. Klasik müzik ile crossover müziği karşılaştırmanın zor olduğunu vurgulayan Mrvica, "Crossover, bir grupla 10 bin insana çaldığınızda çok büyük enerjisi olan bir tür ve sahnede bütün o ışıkların altında olmak heyecan verici. Klasik müzik ise 9 yaşımdan beri yaptığım şey. Bu yüzden biraz daha özel bir yere sahip bende." dedi.

Başarılı müzisyen, "New Silk Road" (Yeni İpek Yolu) adlı yeni albümüne ilişkin şunları söyledi: "İpek Yolu tarihteki en büyük projelerden biri. Doğuyu ve batıyı birbirine bağlıyor. Bunun ilginç olduğunu düşündüm. Bizim de Çin’den başlayıp Rusya’ya uzanan oradan Hindistan, Avrupa ve ardından tekrar Çin’e giden bir melodimiz var albümde. Bu ülkeleri dolaşan bir müzik yolculuğu oldu. 7 dakikalık parçalarla değişik ülkelere ve o ülkelerin farklı karakterlerine yolculuk yapıyorsunuz. İpek Yolu'nun albüm için ilginç bir isim olacağını düşündüm bu yüzden." Hayatını ve ruhunu müziğe adadığının altını çizen Mrvica, "Ben müzik için ilhamı yine müziğin kendisinden alıyorum. Yeni bir müzik yaparken de sahnede bir şey sergilerken de ilham, müziğin kendisinden geliyor." değerlendirmesinde bulundu. - "Savaş, müziğimi değil hayatımı etkiledi" Saniyede 16 nota çalabilen ve dünyanın en hızlı piyanisti olarak tanınan Mrvica, yetenek ve çalışmanın birbirini tamamladığına dikkati çekerek, "Biri diğeri olmadan çok fazla ilerleyemez. İyi bir müzisyen olmak ve başarılı olmak için ikisine de ihtiyacınız var. Çalışma azmini sonradan edinebilirsiniz ama yeteneğin doğuştan geldiğine inanıyorum. Birini seçmek zorunda olsaydım muhtemelen yeteneği seçerdim. Çünkü çalışmaya daha sonra da başlayabilirsiniz. Ama yetenekle doğmazsanız yerine koyabileceğiniz bir şey olmaz." diye konuştu.