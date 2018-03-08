İlham veren kadınların Barbie'leri

1 / 20 Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek devri sona erdi. Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretildi. İşte aralarında Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncak halleri...

Çocukların en sevdiği oyuncak markalarından Barbie, bugüne kadar yaptığı gibi sadece güzellik ve moda trendlerini takip ederek yeni oyuncak karakterleri üretmedi.