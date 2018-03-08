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İlham veren kadınların Barbie'leri

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek devri sona erdi. Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretildi.

İşte aralarında Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncak halleri...

İlham veren kadınların Barbie'leri

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Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek devri sona erdi. Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretildi. İşte aralarında Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncak halleri...

Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek devri sona erdi. Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretildi. İşte aralarında Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncak halleri...
Çocukların en sevdiği oyuncak markalarından Barbie, bugüne kadar yaptığı gibi sadece güzellik ve moda trendlerini takip ederek yeni oyuncak karakterleri üretmedi.
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İşte, çocuklara rol model olması için yaratılan ilham verici kadınların oyuncakları…

İşte, çocuklara rol model olması için yaratılan ilham verici kadınların oyuncakları…
Sekiz bin anne ile bir araştırma yapan Barbie, annelerin yüzde 86’sının çocuklarının rol modelleri konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuca bakarak 17 gerçek ve ilham veren kadını oyuncak bebeğe dönüştürdü.
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Frida Kahlo (Ressam)

Frida Kahlo (Ressam)
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Amelia Earhart (Pilot)

Amelia Earhart (Pilot)
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Martyna Wojciechowska (Gazeteci)

Martyna Wojciechowska (Gazeteci)
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Helene Darroze (Dünyaca ünlü şef)

Helene Darroze (Dünyaca ünlü şef)
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Ashley Graham (Model ve beden aktivisti)

Ashley Graham (Model ve beden aktivisti)
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Patty Jenkins (Yönetmen)

Patty Jenkins (Yönetmen)
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Katherine Johnson (NASA matematikçisi ve fizikçisi)

Katherine Johnson (NASA matematikçisi ve fizikçisi)
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Yuan Yuan Tan (Balerin)

Yuan Yuan Tan (Balerin)
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Sara Gama (Futbolcu)

Sara Gama (Futbolcu)
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Leyla Piedayesh (Tasarımcı ve girişimci)

Leyla Piedayesh (Tasarımcı ve girişimci)
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Ibtihaj Muhammad (Eskrim şampiyonu)

Ibtihaj Muhammad (Eskrim şampiyonu)
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Bindi Irwin (Çevreci)

Bindi Irwin (Çevreci)
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Xiaotong Guan (Oyuncu ve hayırsever)

Xiaotong Guan (Oyuncu ve hayırsever)
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Chloe Kim (Snowboard şampiyonu)

Chloe Kim (Snowboard şampiyonu)
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Gabby Douglas (Jimnastik şampiyonu)

Gabby Douglas (Jimnastik şampiyonu)
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Ava Duvernay (Yönetmen)

Ava Duvernay (Yönetmen)
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Hui Ruoqi (Voleybol şampiyonu)

Hui Ruoqi (Voleybol şampiyonu)
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Nicola Adams Obe (Boks şampiyonu)

Nicola Adams Obe (Boks şampiyonu)
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arrow 5. sezon tanıtım İlham veren kadınların Barbie

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