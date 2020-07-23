HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

İlhan Cihaner CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

23.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Cihaner partiyi daha sola çekeceğini söyledi.Hafta sonunda yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'inci kurultayı öncesinde Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Cihaner düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada AKP iktidarını eleştirerek, "Yoksullukla yolsuzluk birlikte yayılıyor. Halka yoksulluk düşüyor…İşsizlik ölçülemez boyutlarda, yargı sistemindeki çöküş ise her bir reformla daha da derinleşiyor" ifadelerini kullandı.

Partiye eleştiri

Pandemi sürecinde kurultay düzenlenmesini eleştiren Cihaner, bunun verimli ve demokratik koşullarda yapılmasının önünde en büyük engel olduğunu kaydetti.

Parti içi demokrasi ile ilgili eleştirilerini kurultayda da dile getireceğini belirten Cihaner, "En güçlü yönetim organı liderin seçtiği Parti Meclisini değil, üyelerin seçtiği Partini Meclisinin temsilci liderlerine ihtiyaç" olduğunu belirtti. Cihaner üye ve delegelerin milletvekilierinin karar alma süreçlerine katıldığı bir MYK ve Parti Meclisine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Cihaner, "Bizler partimizin demokratik bir örgüt ve yönetim analayışıyla Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenen çağdaş sol bir siyasetle başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. Cihaner, "Partide ortak karar ülkede ortak karar" diyerek parti içi demokrasinin altını çizdi.

DW /SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü Komşusunu gürültü yaptığı için uyardı, dövülerek öldürüldü
Selahattin Karaman kimdir, neden tutuklanması isteniyor?Selahattin Karaman kimdir, neden tutuklanması isteniyor?
A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?A101 kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

Mert'in yorumu olay oldu! "Aşk kokusu..."

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

İlginizi Çekebilir

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Pınar Gültekin kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Gültekin hayatı...

Cemal Metin Avcı kimdir?

Cemal Metin Avcı kimdir?

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Diğer Haberler
Sivas Ulu Camii'nin 117 santimetre eğime sahip, Eğri minaresinin sırrı sensörlerle ortaya çıkacak

823 yıldır eğik duran minarenin sırrı böyle ortaya çıkacak

Bayram namazı kılınacak mı? Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı? Bakan açıkladı!

Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak

Ayasofya Cami-i Şerifi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ mesajı

AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı

AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan, Ayasofya ve çevresindeki hazırlıklarla ilgili açıklama

Vali Yerlikaya'dan Ayasofya tedbirleri açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.