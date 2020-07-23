İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı!

CHP milletvekili ve Parti Meclisi üyesi olan İlhan Cihaner CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamanın ardından “Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz.” diyen İlhan Cihaner ile ilgili araştırma yapılmaya başladı. Peki, FETÖ ile mücadelesiyle bilinen İlhan Cihaner kim?
CPH genel başkan adayı İlhan Cihaner ile ilgili çok sayıda soru soruluyor. İlhan Cihaner kaç yaşında sorusu da bunlardan bir tanesi. 23 Şubat 1968 doğumlu olan İlhan Cihaner, şu anda 52 yaşında. İlhan Cihaner nereli sorusunun cevabı da merak ediliyor. İlhan Cihaner Kars, Kağızman doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cihaner, Gazi Üniversitesi’nde Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.
Reyhanlı, İdil ve Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı, Vezirköprü, Alaşehir ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İlhan Cihaner milletvekili mi sorusu da soruluyor. 2012, 2014 ve 2016 yıllarında CHP kurultaylarında Parti Meclisi üyeliğine seçilen Cihaner, 24. dönemde Denizli milletvekili oldu. İlhan Cihaner eşi Muteber Cihaner’dir ve çiftin Sıla adında bir kızı vardır.
İlhan Cihaner aday olduktan sonra geçmişi de araştırılmaya başladı. 2007 yılında Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in Fethullah Gülen ile ilgili soruşturma başlattığı biliniyor. FETÖ’ye yönelik çeşitli suçlarla ilgili soruşturma başlatan İlhan Cihaner, soruşturmalar üzerine görevden alınarak makamındayken tutuklandı. İlhan Cihaner’i tutuklatan savcı ve savcılar bu dönem FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklandı.
İlhan Cihaner gözaltı sonrası 4 ay tutuklu kaldı ve ardından tahliye edildi. Sonraki dönemde ise bu olayın bir kumpas olduğu ortaya çıktı. İlhan Cihaner JİTEM aleyhine dava açan ilk savcı olarak da biliniyor. Şimdi İlhan Cihaner'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adaylığının nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.