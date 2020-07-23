İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı!

CHP milletvekili ve Parti Meclisi üyesi olan İlhan Cihaner CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamanın ardından “Önce partimizi, sonra ülkemizi sonra da dünyayı değiştirmeye talibiz.” diyen İlhan Cihaner ile ilgili araştırma yapılmaya başladı. Peki, FETÖ ile mücadelesiyle bilinen İlhan Cihaner kim?

İlhan Cihaner kimdir?

CPH genel başkan adayı İlhan Cihaner ile ilgili çok sayıda soru soruluyor. İlhan Cihaner kaç yaşında sorusu da bunlardan bir tanesi. 23 Şubat 1968 doğumlu olan İlhan Cihaner, şu anda 52 yaşında. İlhan Cihaner nereli sorusunun cevabı da merak ediliyor. İlhan Cihaner Kars, Kağızman doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Cihaner, Gazi Üniversitesi’nde Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil ve Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı, Vezirköprü, Alaşehir ve Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İlhan Cihaner milletvekili mi sorusu da soruluyor. 2012, 2014 ve 2016 yıllarında CHP kurultaylarında Parti Meclisi üyeliğine seçilen Cihaner, 24. dönemde Denizli milletvekili oldu. İlhan Cihaner eşi Muteber Cihaner’dir ve çiftin Sıla adında bir kızı vardır.