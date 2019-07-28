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İlhan Cihaner: Önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner, "Belki erken seçimi düşleyenler olabilir ama önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var.

İlhan Cihaner: Önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner, "Belki erken seçimi düşleyenler olabilir ama önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var. Bu süreç çok önemli" dedi.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Mülkiyeliler Birliği Datça Şubesi tarafından düzenlenen panelde, Türkiye'deki siyasi krizler tartışıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panele, CHP 24'üncü dönem milletvekili İlhan Cihaner ve Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent konuşmacı olarak katıldı. Kabalalık bir topluluğunun izlediği paneli, TRT eski spikerlerinden Erkan Oyal yönetti.
CHP eski milletvekili İlhan Cihaner, Türkiye'nin krizlerden hiç kurtulamadığını öne sürerek sol ve sosyal demokratların bu krizlerin tabanında yatan gerçeklerle değil, arıza görünümleriyle ilgilendiklerini söyledi. Cihaner, "Parlamentoda, dış politikada, eğitimde, ekonomide kısaca yaşanan her krizin tabanında aslında başka bir şey var. O da sosyoekonomik durumu belirleyen kapitalizmin özgün halidir. Öncelikle bunu daha cesaretle sorgulamaya başlamalıyız" dedi. Gelecek 4 yıllık sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cihaner, "Belki erken seçimi düşleyenler olabilir ama önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var. Bu süreç çok önemli. Benim de mensubu bulunduğum ana muhalefet partisi dahil, muhalefet partilerinde hep seçim eksenli düşünüldüğü için daha sorgulayıcı, daha köklü çözümler yaratacak bir takım tartışmalar yapamıyoruz. Bu nedenle, iktidarın cüreti ve müdahale kabiliyeti sürekli artıyor. AKP krizlerin tamamından ders çıkartırken, kendi ajandalarındaki makro planların hepsini yerine getirdiler. Tek birinden bile geri kalmadılar. 7 Haziran'a belki gerilediler doğru ama orada bir kriz olmasına rağmen iyi yönettiler. Biz iyi yönetemedik" dedi.
'KHK KRİZİ YAŞANDI'
31 Mart seçimlerinin hukuka aykırı bir şekilde gasp edildiğini iddia eden Cihaner, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buralarda güçlü bir şekilde set oluşturulamadığı zaman, iktidar tarafından bir mevziiye dönüştürülmüş oluyor. Biz İstanbul seçimlerine odaklanmış iken, gene bir kanun hükmünde kararname (KHK) faciası yaşandı. Güneydoğu'da HDP'nin aldığı 4 belediyede adaylar KHK'lı olduğu için mazbataları alındı. Oralarda seçim de yenilenmedi, Kendisinden sonra gelen AKP'li adaylara mazbataları verildi. Bu çok ağır bir uygulamadır. Küçük ilçelerde olmasıyla, İstanbul'da olması arasında bir farkın olmaması gerekir. Bu iktidarın hem kendisini test ettiği, hem cüretini artırdığı, hem de toplumun buna karşı geliştirdiği reflekslerin tepkilerin, kendisine çok da engel olamayacağını görerek, cüretini artık demokrasinin belki de en ilkel formu olan sandığa kadar gerilettiği dönemler oldu."

FOTOĞRAF

İlhan Cihaner: Önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç varİlhan Cihaner: Önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç varİlhan Cihaner: Önümüzdeki dört yılda seçimsiz bir süreç var

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