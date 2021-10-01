İlhan Daner kimdir, neden öldü? İlhan Daner kaç yaşında ve hangi filmlerde rol aldı?

Oyuncu, yönetmen ve senarist İlhan Daner hayatını kaybetti. Usta ismin vefat haberi sonrası kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki İlhan Daner kimdir, neden öldü?

İLHAN DANER KİMDİR?

30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner, oyunculuğa tiyatro ile başlangıç yapmıştır. Sinema oyunculuğuna 1957 senesinde Mahşere Kadar filminde oynayarak başlayan isim, konservatuvar mezunudur. Ayrıca senaristlik ve yönetmenlik de yapmıştır. Daner'in Seninle Bir Sonbahar adında bir 45'liği de bulunmaktadır.

İLHAN DANER NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu İlhan Daner'in hayatını kaybettiği haberini sanatçı Betül Demir sosyal medya hesabından duyurdu. Bir süredir tedavi gören oyuncunun vefat haberini duyuran Betül Demir paylaşımında, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" dedi.



