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İlhan İrem'e veda günü!

30.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayata veda etti. Bir süredir böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden İrem'in vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü müzisyen, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

İlhan İrem'e veda günü!

'Anlasana', 'Sürgün Gibi Masallarda' ve 'Olanlar Olmuş' gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

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Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, perşembe günü akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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CENAZE TÖRENİ

İlhan İrem'in naaşı bugün saat 09:00'da hastaneden alınarak, 12:00'de Atatürk Kültür Merkezi'ne düzenlenecek olan törene getirilecek. Sanatçı, Bebek Camii'nde düzenlenecek törenin ardından ise Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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SON PAYLAŞIMI

İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin... (27 Şubat 2022)" mesajını yayınlamıştı.
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3 VASİYETİ VARDI

Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi. İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” dedi.


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