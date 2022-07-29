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İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı! 31 yıllık eşi açıkladı

29.07.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin efsane isimlerinden usta sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zamandır diyaliz tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Geriye unutulmaz eserler bırakan sanatçının acı kaybı Türkiye'yi yasa boğarken İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı. 31 yıllık eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı.

İlhan İrem'in vasiyeti ortaya çıktı! 31 yıllık eşi açıkladı

"Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçıdan , dün akşam acı haber geldi.

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SON PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

İlhan İrem'in, geçtiğimiz şubat ayında böbrek rahatsızlığı sebebiyle ağırlaştığı, yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Bu haberler üzerine sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan sanatçı, "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin... (27 Şubat 2022)" mesajını yayınlamıştı.

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3 VASİYETİ VARDI

Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi. İrem, "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti" dedi.

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