MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İlhan İrem kimdir, neden öldü? Usta sanatçı İlhan İrem kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi?

İlhan İrem kimdir, neden öldü? Usta sanatçı İlhan İrem kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi?

28.07.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti. Acı gelişme sonrası vatandaşlar "İlhan İrem kimdir, öldü mü?" sorusunu araştırıyor. Son olarak hastalığı ile gündeme gelen ismin tedavi gördüğü bilinmekteydi. Peki İlhan İrem kimdir, neden öldü? Usta sanatçı İlhan İrem kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

İlhan İrem kimdir, neden öldü? Usta sanatçı İlhan İrem kaç yaşındaydı ve aslen nereliydi?

İlhan İrem hayatı, ölüm haberinin ardından gündemde yer aldı. Asıl adı İlhan Aldatmaz olan usta sanatçı İlhan İrem, 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmişti. Pek çok şarkıyı besteleyen İrem'in ölümü sevenlerini derinden etkilerden İlhan İrem'in vefat haberini eşi Hansu İrem duyurdu. Peki İlhan İrem kimdir, neden öldü?

İLHAN İREM KİMDİR?

İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

ilhan22

İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

ilhan33

1976 yılında ilk uzunçalar çalışması olan İlhan İrem 1973-1976 yayınlandı. 1985 yılında üçlemenin ikinci albümü "Köprü" ve İlhan İrem'in ilk kitabı "Pencere... Köprü... Ve Ötesi..." yayınlandı. Kitapta İlhan İrem'in Rock Senfonideki müzikal anlatımı kaleme aldığı öykü ve bu öykünün Nuri Kurtcebe tarafından görüntülenmiş çizgileri ile Burak Eldem, İzzet Eti ve Adnan Özer'in İlhan İrem Müziği üzerine kapsamlı bir araştırması yer aldı. Yine 1986 yılında sözlerini yazdığı "Halley" Melih Kibar tarafından bestelendi ve Türkiye'ye Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda o yıla kadar alınan en iyi dereceyi getirdi. 1987 yılında üçlemenin son bölümü olarak "Ve Ötesi" albümü ile "Uzaklarda Biri Var" (Denemeler) adlı ikinci kitabı yayınlandı. Sonraki Dünden Yarına, 1989 yılında ise Uçun Kuşlar Uçun albümleri yayınlandı.

İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunu olan eşi Hansu İrem ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlenen İrem'in son dönem eserlerinin pek çoğunun şiirlerini eşi yazmakta, aynı zamanda albümlerinin kapak fotoğraflarını çekmektedir. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapmaktadır.Çiftin çocuğu yoktur.

İLHAN İREM NEDEN ÖLDÜ?

Böbrek rahatsızlığı yaşayan İlhan İrem 2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve diyaliz makinasına bağlanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cennet Mahallesi’nin Aliş’i büyüdü ve baba oldu! Son hali şaşırttıCennet Mahallesi’nin Aliş’i büyüdü ve baba oldu! Son hali şaşırttı
Arsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştıArsız JLO! Balayındayken çıplak pozlarını paylaştı
Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Voleybolcu Hande Baladın'ın yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem

Türkiye’de bir ilk! Toplu ulaşımda yeni dönem

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Tartışma yaratan görüntü! AK Parti il başkanına 'tören kıtası' ile karşılama

Görüntüler tepki çekmişti! O polisler için harekete geçildi

Görüntüler tepki çekmişti! O polisler için harekete geçildi

İlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

İlginç olay: Polisi alarma geçirdi! Adını bile hatırlayamadı

Aile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndü

Aile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndü

F.Bahçe 9. transferini resmen açıkladı!

F.Bahçe 9. transferini resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Veganla saadet olmaz"

"Veganla saadet olmaz"

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.