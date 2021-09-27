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İlhan Kesici'nin olası adaylığına tepki: İkinci Ekmeleddin İhsanoğlu olur

27.09.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının İlhan Kesici olacağı iddiası gündem yarattı. Kesici iddiaları sonrası Ekmeleddin İhsanoğlu ismi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

İlhan Kesici'nin olası adaylığına tepki: İkinci Ekmeleddin İhsanoğlu olur

Gazeteci Can Ataklı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi göstereceğini iddia etti.

Millet İttifakı'nın ortak bir çıkış noktası bulduğunu belirten gazeteci Ataklı "Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin" diye yazdı.

ORTAK ADAY İLHAN KESİCİ Mİ?

Ataklı, gerekli görüşmelerin yapıldığını ve karşılıklı mutabakatın sağlandığını ifade ederken "İlhan Kesici" ismi bir anda gündem oldu.

"2. EKMELEDDİN İHSANOĞLU OLUR"

Kesici'nin olası adaylığı sosyal medyada tartışma yaratırken bazı kullanıcılar "2. Ekmeleddin İhsanoğlu" olur görüşünü savundu.

MUHALEFETE TEPKİ

Kesici'nin adaylığında seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazancağını savunan kullanıcılar, muhalefete yönelik sert eleştiriler yöneltti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Twitter'da da "Ekmeleddin" başlığı Trend Topic oldu.

ekmeleddın

Can Ataklı'dan flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan KesiciCan Ataklı'dan flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

EKMELEDDİN İHSANOĞLU KAÇ OY ALMIŞTI?

16 Haziran 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki, 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday belirleme görüşmeleri çerçevesinde CHP ve MHP tarafından "çatı aday" olarak gösterilmişti.

Seçimlerde oyların %51,79'unu elde eden Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilmiş. Diğer adaylardan Ekmeleddin İhsanoğlu ise 15.587.720 oy ve %38,44 oy oranıyla seçimi kaybetmişti.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise İhsanoğlu, MHP İstanbul milletvekili olmuştur.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU KİMDİR?

ADSADA

Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu (d. 26 Aralık 1943, Kahire), Türk bilim tarihi profesörü, akademisyen, diplomat, siyasetçi, yazar. 2004 ve 2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler'den sonra ikinci büyük uluslararası örgüt olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın genel sekreterliğini sürdürmüştür.

Türk kültürü, İslam Dünyası ve Batı Dünyası ilişkileri ve Türk-Arap ilişkileri hakkında değişik dillerde çok sayıda eseri olan İhsanoğlu, Bilim ve eğitim tarihine katkı ve hizmetlerinden dolayı birçok ödülün yanı sıra Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibidir.

İngilizce ve Arapçanın yanı sıra orta düzeyde Fransızca ve Farsça bilmektedir. Bazı kaynaklarda ise bu dört dili akıcı olarak konuştuğu belirtilmiştir.

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