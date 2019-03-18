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İlhan Mimaroğlu'nun Hayatı Belgesel Oluyor

18.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

1959’da New York’a yerleşen İlhan Mimaroğlu, zamanın çok ötesinde, yalnızca “avantgarde” ve elektronik müzik bestecisi olarak değil, aynı zamanda müzik eleştirmeni, radyo programcısı, fotoğraf sanatçısı, sinemasever ve yazar olarak da tanınıyordu

İlhan Mimaroğlu'nun Hayatı Belgesel Oluyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminin ünlü mimarlarından Kemaleddin Bey’in oğlu olan besteci İlhan Mimaroğlu’nun hayatı belgesel oluyor.

1959’da New York’a yerleşen İlhan Mimaroğlu, zamanın çok ötesinde, yalnızca “avantgarde” ve elektronik müzik bestecisi olarak değil, aynı zamanda müzik eleştirmeni, radyo programcısı, fotoğraf sanatçısı, sinemasever ve yazar olarak da tanınıyordu.

İlhan Mimaroğlu bu kimliklerin dışında eşi Güngör Mimaroğlu’yla New York’ta yaşarken birçok ünlü Türk aydınının yakın dostu ve pek çok yabancı sanatçıya da ilham olmuştu.

Columbia Üniversitesi’nde elektronik müziğin gelişmesinde rol alarak çağdaş müzik tarihine adını yazdırırken, ünlü Atlantic Plak Şirketi’nin de yapımcılarından biri olarak önemli projelere imza atan Mimaroğlu 2012 yılında yaşamını yitirdi.

Mimaroğlu’nun hayatı eşi Güngör Mimaroğlu’nun desteğiyle uluslararası bir prodüksiyon olarak çekilmeye başlandı. Çekimler için New York’a gelen yönetmen Serdar Kökçeoğlu, yapımcılar Esit Uslu ve Dilek aydın VOA New York stüdyosunda Aslı Pelit’in konuğu oldu.

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