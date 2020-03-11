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İlhan Omar'ı ölümle tehdit eden kişiye bir yıl hapis cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 04:06 | Son Güncelleme

ABD Kongresinin ilk başörtülü Müslüman kadın vekili İlhan Omar'ı ölümle tehdit eden kişi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İlhan Omar'ı ölümle tehdit eden kişiye bir yıl hapis cezası

New York'un Addison kasabasında yaşayan 56 yaşındaki Patrick Carlineo, geçen yıl Minnesota vekili Omar'ın Washington DC'deki ofisini arayarak ölüm tehdidinde bulunmaktan yargılandığı davada suçunu kabul etti.

Carlineo'ya, en az 10 yıl hapis istenen davada, Omar'ın federal hakime gönderdiği zanlıya merhamet edilmesini istediği tavsiye mektubu üzerine 1 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Omar, mektubunda, siyasal şiddet ve nefret söylemlerinin sadece Carlineo'ya özgü olmadığına vurgu yaparak, "Bu söylemler kamusal alanda giderek artıyor. Bunları öfke ve dışlama ile yenmeyeceğiz, merhametle yeneceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"BİRİSİ ONUN BAŞINA KURŞUNU SIKMALI"

Carlineo, geçen yıl martta, Omar'ın Washington'daki ofisini arayarak çalışanlara, "Müslüman Kardeşler (İhvan) için mi çalışıyorsunuz? Neden onun (Omar) için çalışıyorsunuz, o bir terörist. Birisi onun başına kurşunu sıkmalı." tehdidini savurmuştu.

Ofis çalışanlarının Kongre polisine ihbarda bulunması üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tutuklanan Carlineo'nun ilk sorgusunda, "Ben Başkan Donald Trump'ı seven bir vatanseverim ve hükümetimizdeki radikal Müslümanlardan nefret ediyorum." dediği belirtilmişti.

Carlineo'nun evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmişti. (AA)

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İlhan Omar öldürmekle tehdit

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